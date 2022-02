Testproductie iPhone 14 Pro van start gegaan: nieuw ontwerp en geen notch

De grootste productiepartner van Apple, Foxconn, is volgens de Taiwan Economic Times begonnen met een proefproductie van de iPhone 14 Pro, die in september of oktober zal worden uitgebracht. Mocht de informatie correct blijken te zijn, dan betekent dit dat Apple de laatste hand heeft gelegd aan het ontwerp van het toestel. Foxconn zal in 2022 verantwoordelijk zijn voor de productie van de high-end iPhone 14 Pro-modellen, terwijl Luxshare de iPhone 14-serie voor zijn rekening neemt.

Productie iPhone 14 Pro

In deze fase van de planning wordt een klein aantal exemplaren van de iPhone 14 Pro geproduceerd om gegevens te verzamelen om de massaproductie te optimaliseren. Het gaat om vier punten: problemen lokaliseren, efficiënte verbeteren, gegevens verzamelen (zoals het aantal geproduceerde exemplaren per uur) en een kwaliteitsbewakingsproces (QC) opzetten.

De iPhone 14 en iPhone 14 Pro krijgen naar verluidt een nieuw ontwerp krijgen, dat het best kan worden gezien als een mix tussen de iconische iPhone 4 en 5. Insider Jon Prosser deelde onlangs renders van de iPhone 14 Pro Max met een dikkere behuizing, geen uitstekende lenzen, ronde volumeknoppen en een vernieuwde speakergrill. Een andere opmerkelijke verandering waarover wordt gesproken is het schrappen van de notch voor de TrueDepth-camera van de gezichtsherkenningstechnologie Face ID. Apple zou in plaats daarvan kiezen voor een pilvormige opening aan de bovenkant van het scherm voor de TrueDepth-camera.

De iPhone 14-lijn zal bestaan uit vier toestellen: iPhone 14 Pro (6,1-inch), iPhone 14 Pro Max (6,7-inch), iPhone 14 (6,1-inch) en de iPhone 14 Max (6,7-inch). Dit zou betekenen dat de 5,4-inch iPhone Mini niet terugkeert. Naast een nieuw ontwerp zou de nieuwe lijn een aantal upgrades voor de camera introduceren, waaronder een 48-megapixelwidecamera, ondersteuning voor video-opnames in 8k en een verbeterde ultrawidelens. Verder wordt er gesproken over 8GB werkgeheugen voor de duurste modellen en een configuratie met 2TB aan opslag.