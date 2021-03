‘iPhone 13 Pro krijgt 1 TB-opslagoptie’

De analisten van Wedbush claimen in een nieuw rapport dat de iPhone 13 Pro de eerste iPhone gaat worden met 1 TB aan opslagruimte. De huidige iPhone 12 Pro kan met maximaal 512 GB aan opslaggeheugen worden geconfigureerd. Daarnaast zijn de analisten optimistisch dat de verkoop van de iPhone dit jaar sterk zal blijven vanwege de introductie van COVID-vaccins wereldwijd.

iPhone 13 Pro

Front Page Tech maakte in januari al bekend dat de iPhone 13 Pro vermoedelijk een opslagoptie zou krijgen van 1 TB. Deze optie is momenteel alleen beschikbaar voor de iPad Pro-modellen. Apple loopt bovendien achter op de concurrentie, want Samsung begon twee jaar geleden met de verkoop van de eerste 1 TB-smartphones met de Galaxy S10-serie.

Het ontwerp van de iPhone 13 Pro zal volgens een video van EverythingApplePro nagenoeg ongewijzigd blijven. Apple zou de matte achterkant verder verfijnd hebben, waardoor het meer grip zal bieden dan zijn voorganger. “De matte achterkant wordt verfijnd. Dus in de 2021 iPhones, ik weet zeker dat Max verwijst naar de Pro-modellen, zullen een iets meer gripvaste getextureerde achterkant hebben. Hij zegt dat ze iets comfortabeler zullen zijn en hij gaat ervan uit dat het een soft mat zal zijn, zoals bij de Pixel-serie”, aldus EverythingApplePro.

De video bevestigt ook eerdere geruchten dat het scherm van de iPhone 13 Pro ondersteuning zal bieden voor verversingssnelheid van 120Hz, net als de iPad Pro. Apple zal bovendien een nieuwe LTPO-technologie gebruiken om de iPhone 13 Pro een always-on-functie te geven, vergelijkbaar met wat al beschikbaar is op de Apple Watch.

Het always-On Display heeft een minimale aanpasbaarheid. Het huidige ontwerp ziet er in feite uit als een versimpelde versie van het traditionele lockscreen. De tijd en accu worden altijd weergeven, terwijl notificaties een balk en pictogrammen gebruiken. Na ontvangst zal de notificatie op een normale manier worden getoond, echter zal het scherm niet volledig oplichten.

De iPhone 13 Pro-serie zou ook beschikken over een verbeterde ultragroothoeklens, die ditmaal bestaat op vijf componenten in plaats van zes. De lens zou in vergelijking met de andere twee lenzen nog steeds van mindere kwaliteit zijn, echter werkt Apple nog aan verbeteringen die voor de release kunnen worden doorgevoerd. Een andere vernieuwing is de aanwezigheid van de portretmodus in video’s. Dit werkt door middel van software en het effect van de geblurde achtergrond kan daardoor ook achteraf worden aangepast.