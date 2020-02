‘iPhone 12, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max ondersteunen Wi-Fi 802.11ad-standaard’

De iPhone 12-serie, die vermoedelijk zal bestaan uit de iPhone 12, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max, ondersteunt volgens de Japanse website Mac Otakara de nieuwe Wi-Fi-standaard IEEE 802.11ay. Het betreft de opvolger van Wi-Fi 802.11ad en is de tweede WiGig-standaard.

iPhone 12 met IEEE 802.11ay

Hoe serieus we het gerucht moeten nemen is nog maar de vraag, want momenteel bevindt 802.11ay zich nog in de ontwerpfase. De verwachting is dat het ontwerp eind 2020 wordt afgerond. De standaard maakt gebruik van het 60 GHz-spectrum en verviervoudigt de bandbreedte. Waar 802.11ad een maximale bandbreedte van 2,16 GHz gebruikt, verbindt 802.11ay vier van die kanalen samen voor een maximale bandbreedte van 8,64 GHz. MIMO wordt ook toegevoegd met maximaal 4 streams. De verbindingssnelheid per stream is 44 Gb/s, met vier streams komt dit neer op 176 Gb/s.

Het artikel suggereert dat de draadloze standaard een kort bereik heeft en daarom zou kunnen worden ingezet voor functies zoals AirDrop, waarmee eenvoudig data tussen andere Apple-apparaten in de omgeving kan worden uitgewisseld. Daarnaast dook er in 2018 een gerucht op dat suggereerde dat Apple werkt aan een AR/VR-headset die gebruik zou maken van 802.11ay. De headset zou verbinding maken met een ‘speciale box met een aangepaste Apple-processor (5 nanometer), vergelijkbaar met de aangepaste chips die Apple in toekomstige Macs zal gebruiken.

→ Lees ook: iPhone 12 komt in voorjaar, iPhone 12 Pro volgt in tweede helft 2020

In november schreef Bloomberg-journalist Mark Gurman dat Apple werkt aan een reeks augmented- en virtual reality-apparaten op basis van een nieuw 3D-sensorsysteem, dat zijn debuut zou maken op de nieuwe iPad Pro uitkomt. De nieuwe iPad Pro zou gepland staan voor de eerste helft van 2020, gevolgd door de iPhone 12-serie in de tweede helft van het jaar. Apple zou zich met de headset richten op gamen, video’s kiken en virtuele vergaderingen.