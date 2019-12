‘iPhone 12 komt in voorjaar, iPhone 12 Pro volgt in tweede helft 2020’

Apple zou plannen hebben om in 2020 vier nieuwe iPhones te introduceren met ondersteuning voor 5G. Dit claimt de doorgaans goed geïnformeerde Ming-Chi Kuo in zijn meeste recente onderzoeksrapport voor TF International Securities. Volgens Kuo zullen de productiekosten met 30 tot 100 dollar kunnen stijgen, afhankelijk van het model, echter verwacht de analist niet dat de prijzen van de iPhone 12 en iPhone 12 Pro significant zullen stijgen in vergelijking met de bestaande modellen.

iPhone 12 en iPhone 12 Pro

Kuo schrijft dat Apple de kosten van 5G wil compenseren door de kosten van de toeleveringsketen te verlagen. Het bedrijf zou onder andere van plan zijn om niet langer een eenmalig bedrag over te maken naar leveranciers van het nieuwe metalen chassis en frame voor de iPhone 12-serie. Deze kosten zijn bedoeld voor het onderzoek, ontwerp, ontwikkeling en testen van een nieuw product of component. De analist verwacht dat Apple dit onderzoek en deze ontwikkeling intern gaat uitvoeren.

Daarnaast zou Apple vanaf 2020 twee keer per jaar een nieuwe iPhone-serie op de markt willen brengen. In het voorjaar zullen de goedkopere iPhones verschijnen en de high-end Pro-modellen staan gepland voor de tweede helft. De iPhone 12 Pro-serie krijgt naar verluidt een nieuwe metalen behuizing met een iPhone 4-achtig ontwerp. In het rapport staat dat het nieuwe frame en chassis van de nieuwe modellen aanzienlijk meer zal kosten om te produceren.