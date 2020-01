Foto’s bevestigen geruchten over komst Samsung Galaxy S20, S20+ en S20 Ultra

De geruchten deden al enige tijd de ronde, maar nieuwe foto’s bevestigen dat Samsung op 11 februari niet de Galaxy S10-serie, maar Galaxy S20-serie gaat onthullen. Het gaat naar verluidt om drie modellen: Samsung Galaxy S20, S20+ en S20 Ultra. Op de doorgaans goed geïnformeerde website XDA Developers zijn foto’s gepubliceerd van de Galaxy S20+.

Dit is de Galaxy S20+

Op de achterkant van de Galaxy S20+ zien we vier camerasensoren, een flitser en een opening voor de microfoon. Samsung heeft aan de rechterzijde de volumeknoppen en een aan/uit-knop geplaatst. Een fysieke knop om de digitale assistent Bixby te activeren ontbreekt.

Er is opnieuw gekozen voor een Infinity-O-scherm, waarbij opvalt dat de schermranden veel minder gekromd zijn dan voorheen. Volgens de bron van de site voelt het scherm vrijwel plat aan. Het lijkt er zelfs op dat Samsung heeft gekozen voor 2.5D-glas in plaats van hun gebruikelijke gebogen glas. Aan de bovenzijde van het scherm is een kleine opening zichtbaar voor de selfiecamera. Net als de Galaxy S10- en Note 10-serie wordt de Galaxy S20-serie geleverd met een vooraf geïnstalleerde screenprotector.

De Galaxy S20+ zal iets groter zijn dan de reguliere Galaxy S20, maar de cameratechnologie zou minder geavanceerd zijn in vergelijking met de Galaxy S20 Ultra. Het topmodel zou worden uitgerust met een nieuwe 12-megapixelcamera (1.8μm). Samsung heeft verder gekozen voor een ultrabrede-, telefoto- en macrolens. De nieuwe microfoon moet helpen om de audiokwaliteit in video’s te verbeteren.