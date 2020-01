Geen Samsung Galaxy S11, maar Galaxy S20, S20 Plus en S20 Ultra

Het is inmiddels bekend dat Samsung zijn nieuwe high-end smartphones op 11 februari 2020 gaat onthullen, maar er is nog altijd de nodige twijfel over de naamgeving. Volgens de Britse retailer MobileFun zullen de nieuwe toestellen namelijk onder de Galaxy S20-serie op de markt worden gebracht en zal de naam S11 niet worden gebruikt. De webshop heeft namelijk cases online gezet voor de Galaxy S20, Galaxy S20 Plus en de Galaxy S20 Ultra.

Het lijkt erop dat Samsung dit jaar voor het eerst cases van Kvadrat gaat aanbieden. Het is een strak geweven textiel, zoals het materiaal in de stoffen cases van Google voor de Pixel-telefoons. Volgens MobileFun krijgt alleen de Galaxy S20 Ultra de Kvadrat-optie. Deze case zal worden gemaakt in drie kleuren: groen, rood en grijs.

Een andere nieuwe toevoeging is de kleur Sky Blue. Een render van de komende Galaxy Buds+ in Sky Blue werd een paar dagen geleden al gelekt. Dit suggereert dat Samsung Sky Blue zou kunnen introduceren als een nieuwe kleur voor de Galaxy S20-serie. Andere kleuropties voor hoesjes zijn: zwart, wit, grijs, roze, rood, marineblauw en zilver. Bekijk hier de volledige lijst met officiële cases voor de Galaxy S11/S20-serie. De prijzen zijn vergelijkbaar met de cases van vorig jaar.