Dit zijn de specificaties van de Samsung Galaxy S20, S20+ en S20 Ultra

De Samsung Galaxy S20, S20+ en S20 Ultra worden op 11 februari gepresenteerd, maar er lijkt nog weinig te zijn wat we niet van de nieuwe vlaggenschepen weten. In de afgelopen zijn er al verschillende foto’s van de apparaten gepubliceerd en nu zijn ook de specificaties gelekt. Op het doorgaans goed geïnformeerde MySmartPrice is een overzicht geplaatst met informatie over het schermformaat, accucapaciteit, camerasensoren, software en de afmetingen van de Galaxy S20, S20+ en S20 Ultra.

Het eerste wat opvalt is dat Samsung de Galaxy S20-serie heeft voorzien van aanzienlijk grotere schermen in vergelijking met de bestaande S10-serie. De Galaxy S20 Ultra is zelfs uitgerust met een 7-inch oledscherm en weegt 221 gram. De Galaxy S20 en S20 Plus zijn eveneens fors te noemen, maar moeten het doen met minder camerasensoren. Het grootste toestel in de serie heeft een 108-megapixelsnor met ultrabrede- en telelenzen.

Dit is wat je van de Galaxy S20-serie kan verwachten: