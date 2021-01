‘Apple gaat alle iPhone 13-modellen uitrusten met LiDAR-sensor’

Apple zou volgens bronnen van het Taiwanese DigiTimes van plan zijn om de volledige iPhone 13-serie uit te rusten met een LiDAR-sensor. Op dit moment is de LiDAR-sensor alleen beschikbaar op de iPhone 12 Pro en 12 Pro Max.

LiDAR maakte in maart 2020 zijn debuut op de iPad Pro en werd in de tweede helft van het jaar ook toegevoegd aan de iPhone 12 Pro (Max). Deze sensor gebruikt 3D-detectie om de afstand tot omringende objecten te meten tot een afstand van vijf meter. Apple gebruikt de technologie om augmented reality-ervaringen te verbeteren en ook is het bijvoorbeeld mogelijk om de lengte van een persoon te meten.

Deze nieuwe technologieën worden door Apple doorgaans eerst geïntroduceerd op de Pro-modellen en op een later moment toegevoegd aan de goedkopere iPads en iPhones. Vorig jaar werd de gehele iPhone line-up uitgerust met een oled-scherm, terwijl de standaard iPhone 11 het een jaar eerder nog moest doen met een lcd-scherm.

De verwachting is dat de iPhone 13-serie in 2021 in september wordt gepresenteerd. Het aanbod zal vermoedelijk bestaan uit een 5,4-inch iPhone 13 Mini, 6,1-inch iPhone 13, 6,1-inch iPhone 13 Pro en de 6,7-inch iPhone 13 Pro Max.