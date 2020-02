Xbox-serie X: Microsoft heeft gedurfde ideeën om te concurreren met PlayStation 5 (PS5)

Er zijn nog negen maanden te gaan tot de release van de PlayStation 5 en Xbox Series X, maar de consoles zijn nu al dagelijks in het nieuws. Xbox-topman Phil Spencer sprak onlangs over de plannen van Microsoft en zei dat hij aarzelde om de Xbox Series X zo vroeg te onthullen. Microsoft onthulde het ontwerp van de console al in december, terwijl Sony tot op heden slechts heeft gepraat over enkele functies van de PS5. In de podcast van Gamertag zegt Spencer dat Microsoft enkele ‘gewaagde’ strategieën heeft bedacht om hun nieuwe console te promoten in de komende periode.

Xbox Series X

De Xbox Series X werd in december tijdens The Game Awards aangekondigd en het evenement van Geoff Keighley trekt jaarlijks miljoenen kijken. Als zodanig kwam Spencer op het idee om de Xbox Series X aan te kondigen tijdens het evenement van iemand anders. In het verleden werden de nieuwe consoles van Microsoft aangekondigd op een eigen evenement, hoewel dat vermoedelijk nog steeds zal gebeuren voor de onthulling van alle belangrijke informatie, zoals games, specificaties, releasedatum en de prijs.

“We hebben de beslissing genomen. De beslissing werd eigenlijk echt naar voren geschoven door een van onze marketingmensen en ze is geweldig, ze stond gewoon op in een kamer en ze zei: we moeten iets moedigs doen. Iets wat we hebben nog nooit eerder hebben gedaan”, zei Spencer over de onthulling van de Xbox Series X.

“Laten we eerlijk zijn, we bevinden ons niet in de marktpositie die we wilden zijn in deze laatste generatie. Ik denk niet dat we ons bedrijf gaan verstoren en laten groeien door gewoon te doen wat we altijd hebben gedaan. Laten we gaan proberen nieuwe dingen te doen”, voegde hij eraan toe. “En toen ze het idee voor het eerst bij me bracht, was ik eerlijk gezegd niet de grootste fan. Ik dacht: er zullen daar veel andere games zijn.”

“Het was cool om het te doen,” zei hij. “En de response was geweldig. Maar om eerlijk te zijn, ik zou hier vandaag kunnen zitten en het zou een ramp kunnen zijn. Ik vind het leuk om iets gewaagd te proberen. Ik ben echt blij met de manier waarop het zich afspeelde en de reactie van de fans”, zei hij over de onthulling van de Xbox Series X tijdens The Game Awards. “Maar elke beslissing die we nemen tussen nu en de lancering, we proberen op een andere manier over dingen na te denken. Sommige dingen zullen we goed doen, andere dingen niet.”

Xbox Series X is volgens geruchten een van de twee consoles waar Microsoft aan werkt. Er zou ook nog een goedkopere variant in ontwikkeling zijn met minder krachtige hardware en een lagere prijs. Daarnaast is bekendgemaakt dat Halo Infinite een van de launchgames is voor de nieuwe console(s), hoewel de game ook verschijnt voor de Xbox One. We verwachten in juni tijdens de E3-persconferentie meer te horen over de plannen van Microsoft.