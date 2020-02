Sony: PlayStation 5 (PS5) prijs moet nog worden bepaald

Sony’s chief financial officer Hiroki Totoki heeft gesuggereerd dat het bedrijf de prijs van PlayStation 5 nog moet bepalen, omdat het probeert zijn positie te balanceren op basis van verschillende bekende en onbekende factoren. De belangrijkste factor is waarschijnlijk de nu nog onbekende prijs van de Xbox Series X.

Prijs PlayStation 5

Tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers werd de CFO gevraagd hoe Sony een soepele overgang naar de volgende consolegeneratie wil realiseren. De vragensteller vroeg welke factoren Sony kan beheersen, zoals marketing- en ontwikkelingskosten, en wat de onzichtbare elementen zijn die dingen lastig maken.

“Ten eerste moeten we absoluut de arbeidskosten, de personeelskosten en de kosten beheersen,” zei Totoki. “En de eerste productie, hoeveel kunnen we in eerste instantie leveren, we zullen werken aan de productie en de verkoop en we zullen het juiste volume moeten voorbereiden als we de PS5 lanceren.”

“We bevinden ons in een concurrerende markt, dus het is heel moeilijk om op dit moment iets over de prijs te zeggen, en afhankelijk van het prijsniveau moeten we de promotie bepalen die we zijn gaan inzetten en hoeveel kosten we bereid zijn te betalen. Dus het is een kwestie van evenwicht,” vervolgde Totoki.

“Omdat het kwestie van balans is, blijft het heel lastig om iets concreets te zeggen op dit moment, maar toen ik soepel zei, bedoelen we dat we zeker de optimale aanpak zullen kiezen en dat we zullen proberen om de beste balans te bereiken, zodat we winstgevend zijn tijdens de levenscyclus van dit product. ”

Sony zal PS4-gebruikers niet vergeten

De PlayStation 5 (PS5) en Xbox Series X worden in 2020 op de markt gebracht. PlayStation-topman Jim Ryan zei eerder dat de ambitie van het bedrijf is om spelers naar de PlayStation 5 te brengen ‘op een schaal en tempo die we nooit eerder hebben gerealiseerd’. Daarnaast bracht Ryan naar buiten dat Sony op de hoogte is dat er nog steeds een groot aantal PS4-gebruikers zullen zijn en dat het bedrijf zich realiseert verplichtingen tegenover deze groep te hebben.

Er zijn sinds 31 december 2019 108,9 miljoen PlayStation 4-concoles geleverd, waarbij er meer dan 106 miljoen stuks zijn verkocht aan consumenten. In 2019 werden er tijdens de feestdagen het laagste aantal consoles verkocht, een daling die vermoedelijk te maken heeft met aankondiging van de PS5.