Foto’s tonen voor- en achterkant van Xbox Series X

Twee geleden publiceerde de doorgaans goed geïnformeerde website Thurrott al een artikel over de poorten op de achterzijde van de Xbox Series X, maar nu kun je ze ook zien met je eigen ogen. Een Twitter-gebruiker heeft namelijk twee foto’s gepubliceerd waarop de voor- en achterkant van de Xbox Series X zichtbaar zijn. Deze foto’s zijn volgens meerdere bronnen authentiek en tonen twee USB A-poorten, een enkele HDMI-poort, een optische audiopoort. ethernet en een aansluiting voor de stroomkabel.

Xbox Series X

De gaten aan de achterzijde zijn ervoor om de warme lucht af te voeren. De rechthoekige sleuf wordt naar verluidt gebruikt voor diagnostische taken en het is daardoor aannemelijk dat dit model afkomstig is van een ontwikkelaar. Op de voorkant zien we een sleuf voor Blu-ray-discs, een Xbox-logo en een USB-aansluiting.

Opmerkelijk genoeg is het serienummer van de Xbox Series X nog steeds leesbaar. Microsoft kan hierdoor vermoedelijk eenvoudig achterhalen aan wie deze console is geleverd. Overigens werd het ontwerp van de console al in december 2019 tijdens The Game Awards gepresenteerd.

Het ontwerp van Xbox Series X zorgt ervoor dat het systeem zowel horizontaal als verticaal worden geplaatst. Onder de motorkap is een AMD Zen 2-cpu te vinden met acht cores en de gpu is gebaseerd om AMD’s Radeon RDNA-architectuur. Volgens Xbox-topman Phil Spencer is het systeem maar liefst vier keer zo snel als de Xbox One X (6,5 tflops) en tegelijkertijd stil en efficiënt. Exacte specificaties van de hardware zijn overigens nog niet door Microsoft naar buiten gebracht.

Vorig jaar maakte Microsoft bekend dat Xbox Series X wordt uitgerust met een SSD, die de laadtijden tot een minimum moet beperken. Xbox Series X ondersteunt ook 8K-gaming, framerates tot 120 fps in games, ray tracing en ondersteuning voor variabele refresh rates.