Voormalige God of War-director: ‘Sony gaat PlayStation 5 (PS5) binnen vier weken onthullen’

Wanneer wordt de PlayStation 5 officieel aangekondigd? Er werd gespeculeerd dat CES 2020 het grote moment zou zijn, maar die kans was in onze ogen erg klein en uiteindelijk liet Sony alleen het logo van de nieuwe console zien. We weten daarnaast inmiddels dat Sony niet aanwezig zal zijn op de E3 en dat het jaarlijkse Destination PlayStation-evenement in februari is geschrapt. De verwachting is daarom dat een onthulling in februari voor de hand ligt en volgens David Scott Jaffe, de maker van God of War en Twisted Metal, zal de presentatie binnen vier weken plaatsvinden.

PS5 reveal is less than 4 weeks away. Sony knows hard core gamers are hanging on every scrap of info and know that just cause MSFT dominates the conversation at the moment, that's an easy thing to change when they are ready to reveal (assuming the reveal is good). — David Scott Jaffe (@davidscottjaffe) January 16, 2020

Er moet worden opgemerkt dat Jaffe niet langer werkzaam is bij Sony, echter woont en werkt hij nog steeds in de buurt van SIE San Diego en waarschijnlijkheid heeft hij nog steeds goede bronnen binnen het bedrijf. Er bestaat desondanks een kans dat Jaffe aan het raden is, maar de man is nog steeds geloofwaardiger dan de meeste naamloze ‘insiders’ die geruchten verspreiden op Reddit, Pastebin, 4Chan en Twitter.

In een interview met Business Insider Japan onthulde Sony’s Jim Ryan dat sommige functies die de PlayStation 5 onderscheiden van eerdere consoles nog moeten worden aangekondigd. “Er zijn nog meer unieke elementen voor de PlayStation 5 die het van vorige consoles zal onderscheiden. De ‘grotere verschillen’ moeten nog worden aangekondigd”, aldus de topman.

“3D-audio en de haptische feedbackondersteuning van de controller zijn ook dingen die je zullen verbazen wanneer je de functies probeert. Zelfs het spelen van de racegame Gran Turismo Sport met een PlayStation 5-controller is een compleet andere ervaring. Hoewel het goed werkt met de vorige controller, is er geen weg meer terug nadat je het gedetailleerde wegdek hebt ervaren via haptische besturing en speelt met de adaptieve triggers.”

Sony heeft vorig jaar bekendgemaakt dat de PS5 is uitgerust met een AMD-cpu die gebaseerd is op de derde generatie Ryzen-serie. De chip is voorzien van acht cores van de nieuwe 7nm Zen 2-microarchitectuur van het bedrijf. Op het grafische vlak zal er gebruik worden gemaakt van een aangepaste variant van de Radeon Navi-familie met ondersteuning voor ray tracing. Deze technologie wordt toegepast voor het creëren van realistische belichting.

De PlayStation 5 wordt eind 2020 in Nederland en België uitgebracht. Na de presentatie zal het mogelijk zijn om een pre-order te plaatsen bij Bol.com, MediaMarkt, Coolblue, Intertoys, NedGame en Game Mania.