PlayStation 5 (PS5) krijgt eigen evenement, Sony slaat E3 opnieuw over

Sony heeft bekendgemaakt dat het in 2020 niet aanwezig zal zijn op de E3-gamebeurs. Dat betekent dat Sony voor het tweede jaar op rij de grootste gamebeurs ter wereld overslaat. Het lijkt daardoor zeker te zijn dat het Japanse bedrijf een eigen evenement gaat organiseren voor de onthulling van de PlayStation 5. De presentatie van de PS5 zal mogelijk in februari plaatsvinden. In 2013 werd de PS4 in dezelfde maand gepresenteerd.

“Na een grondige evaluatie heeft SIE besloten niet deel te nemen aan E3 2020. We hebben veel respect voor de ESA als organisatie, maar we denken niet dat de visie van E3 2020 de juiste locatie is voor waar we ons dit jaar op richten,” aldus een woordvoerder van Sony Interactive. “We zullen voortbouwen op onze wereldwijde evenementenstrategie in 2020 door deel te nemen aan honderden consumentenevenementen over de hele wereld. Onze focus is erop gericht te zorgen dat fans zich onderdeel voelen van de PlayStation-familie en toegang hebben om hun favoriete content te spelen. We hebben een fantastische reeks titels die naar PlayStation 4 komen en met de aanstaande lancering van PlayStation 5 kijken we echt uit naar een jaar van feest met onze fans.”

Sony heeft vorig jaar bekendgemaakt dat de PS5 is uitgerust met een AMD-cpu die gebaseerd is op de derde generatie Ryzen-serie. De chip is voorzien van acht cores van de nieuwe 7nm Zen 2-microarchitectuur van het bedrijf. Op het grafische vlak zal er gebruik worden gemaakt van een aangepaste variant van de Radeon Navi-familie met ondersteuning voor ray tracing. Deze technologie wordt toegepast voor het creëren van realistische belichting.

De PS5 wordt in het laatste kwartaal van 2020 uitgebracht. De verwachting is dat het kort na de presentatie van de PlayStation 5 mogelijk wordt om een pre-order voor het systeem te plaatsen. Over de prijs wordt nog hevig gespeculeerd, echter vermoeden wij dat het uitkomen op €499,99.