Sony: Unieke functies PlayStation 5 (PS5) moeten nog worden gepresenteerd

De PlayStation 5 zal gamers meer bieden dan alleen verbeterde graphics en prestaties. Volgens Sony Interactive Entertainment-ceo Jim Ryan moeten de belangrijkste unieke functies van de PS5 nog worden onthuld.

In een interview met Business Insider Japan onthulde Ryan dat sommige functies die de PlayStation 5 onderscheiden van eerdere consoles nog moeten worden aangekondigd. “Er zijn nog meer unieke elementen voor de PlayStation 5 die het van vorige consoles zal onderscheiden. De ‘grotere verschillen’ moeten nog worden aangekondigd”, aldus de topman.

→ Lees ook: Deze geruchten over de PlayStation 5 (PS5) doen ons watertanden

Ryan sprak ook over nieuwe functies die vorig jaar al zijn aangekondigd, zoals 3D-audio en adaptieve triggers voor haptische feedback van de DualShock 5.

“3D-audio en de haptische feedbackondersteuning van de controller zijn ook dingen die je zullen verbazen wanneer je de functies probeert. Zelfs het spelen van de racegame Gran Turismo Sport met een PlayStation 5-controller is een compleet andere ervaring. Hoewel het goed werkt met de vorige controller, is er geen weg meer terug nadat je het gedetailleerde wegdek hebt ervaren via haptische besturing en speelt met de adaptieve triggers.”

Sony brengt de PlayStation 5 in november of december wereldwijd uit.We houden jullie op de hoogte van het laatste nieuws en wanneer de PS5 beschikbaar is voor pre-order lees je het hier direct. Wil je geen nieuws missen? Volg dan onze Facebook-pagina die zich specifiek richt op de PS5.