‘Sony past prijzen PlayStation 5 aan in reactie op Xbox Series X-onthulling’

Microsoft onthulde gisteren dat Xbox Series S en Series X op 10 november voor respectievelijk €299,99 en €499,99 worden gelanceerd. Sony moet nog reageren, maar het bedrijf zou intern al hebben besloten om zijn prijzen aan te passen, omdat de PlayStation 5 ‘aanzienlijk’ duurder zou zijn dan Xbox Series X.

PlayStation 5

Een bron die anoniem met Gamereactor sprak en een overzicht van de situatie heeft, bevestigde gisteren dat toen de lanceringsdetails van de Xbox Series X bekend werden gemaakt, de PlayStation 5 ‘aanzienlijk’ duurder was. Wat dat precies inhoud is onduidelijk en helaas worden de prijzen van de oude plannen niet genoemd, waardoor het verstandig is om het gerucht met een flinke korrel zout tot je te nemen. Om te beginnen kan het zijn dat de versie zonder Blu-ray-speler gelijk is aan Xbox Series X, wat zou kunnen betekenen dat de reguliere PS5 €50 of €100 duurder is.

Sony zou momenteel overwegen om de PlayStation 5 Digital Edition voor €399,99 op de markt te brengen en de PS5 zou een prijskaartje krijgen van €499,99. Het is nog onbekend wanneer Sony zijn plannen bekend gaat maken, maar we verwachten dat dit zal gebeuren voor de start van de Xbox Series S/X pre-orders op 22 september.

Het enige wat we tot op heden weten is dat Sony van plan is om de PlayStation 5 in het najaar van 2020 uit te brengen. Deze periode loopt tot 1 december, waardoor een lancering in november voor de hand ligt.





