Sony maakt nieuwe releasedata bekend voor Ghostwire Tokyo, Project Athia, Pragmata en meer (PS5)

Sony heeft de releaseperiode onthuld van een aantal aankomende games voor de PlayStation 5. In een videopresentatie voor CES 2021 maakte het bedrijf bekend dat Returnal van ontwikkelaar Housemarque in maart verschijnt, terwijl Ratchet & Clank: Rift Apart en Horizon: Forbidden West nog steeds gepland staan voor dit jaar.

In maart verschijnt Kena: Bridge of Spirits (Ember Lab) gevolgd door Solar Ash (Heart Machine en Annapurna Interactive) in juni en Little Devil Inside (Neostream Interactive) in juli. Stray (BlueTwelve en Annapurna Interactive) en Ghostwire Tokyo (Tango Gameworks en Bethesda) zullen in oktober worden gelanceerd.

Project Athia, een gloednieuwe game van Square Enix die twee jaar exclusief voor de PS5 beschikbaar zal zijn, staat gepland voor januari 2022. Pragmata is uitgesteld van 2022 naar 2023. De avonturengame komt ook naar de Xbox Series X en pc.

Sony is ook van plan om de nieuwe God of War en Gran Turismo 7 in 2021 uit te brengen.

