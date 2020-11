Sony-topman Jim Ryan wil niet zeggen of God of War: Ragnarök naar PlayStation 4 komt

Sony Interactive Entertainment-ceo Jim Ryan heeft geweigerd te reageren op de vraag of God of War: Ragnarök voor zowel de PlayStation 4 als PS5 verschijnt. In september deelde het Japanse bedrijf een korte teaser waarin werd bekendgemaakt dat de nieuwe God of War-game in 2021 zal verschijnen voor de PS5. Het is sindsdien echter duidelijk geworden dat verschillende nieuwe titels van Sony’s Worldwide Studios ook in ontwikkeling zijn voor de PS4.

God of War: Ragnarök

In september bevestigde Sony dat verschillende games waarvan eerder werd gedacht dat ze exclusief voor PS5 waren, ook zouden worden uitgebracht voor PS4, waaronder Marvel’s Spider-Man Miles Morales, Sackboy A Big Adventure en Horizon: Forbidden West, dat gepland staat voor release in de tweede helft van volgend jaar. Gevraagd of de game ook voor PS4 zal worden uitgebracht, zei Ryan tegen The Telegraph: “Sorry. Ik heb daar vandaag niets over te zeggen.”

Onlangs bevestigde een commercial voor de PS5 dat Gran Turismo 7 en Ratchet & Clank: Rift Apart in de eerste helft van 2021 zullen verschijnen. Insomniac Games heeft herhaaldelijk aangegeven dat Ratchet & Clank: Rift Apart exclusief voor PS5 zal worden uitgebracht, maar het valt nog te bezien of Sony’s andere belangrijke titels wel hun weg zullen vinden naar de PS4. De ontkenning van Ryan lijkt te suggereren dat het in ieder geval nog niet wordt uitgesloten.

In het artikel wordt Ryan ook gevraagd hoelang Sony nog door wil gaan met het uitbrengen van games voor zowel PS4 als PS5. Bij dergelijke titels zal de ontwikkelaar namelijk altijd rekening moeten houden met het minst krachtige systeem. “Het eerste wat we moeten zeggen is dat onze PS5-ervaringen of versies van deze games vanaf de basis zijn opgebouwd om te profiteren van de PS5-hardware. We bieden een PS5-versie van deze games aan voor de PS5-community en een PS4-versie van deze games voor de PS4-community, ik snap niet wat daar mis mee is,’ zei Ryan.

“We hebben een community van 100 miljoen PS4-gamers. Het zou verkeerd zijn om te vroeg bij die mensen weg te lopen. En ze zijn dit jaar vanwege de lockdown meer dan ooit bezig geweest met de PS4. Ze gebruiken hun PlayStations. Ze zijn blij met hun PlayStations. Waarom zouden we ze geen games meer geven?”

PlayStation 5

PlayStation 5 Digital Edition