Sony bevestigt nogmaals: PlayStation 5 (PS5) komt najaar 2020 op de markt

Er gingen geruchten dat de PlayStation 5 mogelijk zou worden uitgesteld vanwege de uitbraak van het coronavirus, maar Sony lijkt zich vooralsnog geen zorgen te maken. Vorige week presenteerde PS5-architect al de specificaties van de console en inmiddels heeft Sony ook de officiële website geüpdatet, waarbij de lancering in het najaar van 2020 opnieuw werd bevestigd.

PS5 in 2020

Sony heeft de officiële website een paar dagen geleden geüpdatet en de banner op de website luidt nu: “PlayStation 5 komt eraan”. Bovendien vermeldt de site nog steeds een release in het najaar van 2020 en beschrijft het enkele features van het systeem, waaronder de supersnelle SSD in de PS5, custom raytracing AMD-gpu en de speciale Tempest 3D Audio-technologie.

Onderzoeksbureau DFC Intelligence bracht vorige week naar buiten dat een vertraging voor zowel de PS5 als de Xbox Series X niet is uit te sluiten. De vertraging zou kunnen veroorzaakt door problemen in de toeleveringsketen die te wijten zijn aan het coronavirus. “Coronavirus heeft waarschijnlijk een grote impact op korte termijn op de levering van beide systemen”, schreef het onderzoeksbureau. “De kans is groot dat een of beide systemen de lancering in 2020 niet zullen halen. Als de systemen worden gelanceerd, zal het aanbod waarschijnlijk beperkt zijn en kunnen de initiële prijzen hoger zijn dan verwacht.”

De productie in China is echter alweer op grotere schaal van start gegaan en analist Daniel Ahmad zegt dat er momenteel geen tekenen zijn dat de next-gen consoles worden vertraagd. Gezien het feit dat Sony blijft vasthouden aan een release in 2020 kunnen de geruchten over uitstel voorlopig in de ijskast.

