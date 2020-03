Analist: PlayStation 5 (PS5) en Xbox Series X zullen mogelijk niet in 2020 lanceren

Onderzoeksbureau DFC Intelligence heeft een nieuw rapport gepubliceerd waarin wordt gesuggereerd dat de PlayStation 5 en Xbox Series X mogelijk niet in 2020 worden uitgebracht. Volgens een analist van het bedrijf wordt het met de dag aannemelijker dat beide consoles pas volgend jaar verschijnen vanwege de gevolgen van het coronavirus. Mochten de PS5 en Xbox Series X toch op tijd verschijnen, dan zal het aanbod beperkt zijn en ook zouden de prijzen hoger kunnen uitvallen dan verwacht.

PlayStation 5

“Coronavirus heeft waarschijnlijk een grote impact op korte termijn op de levering van [PS5 en Xbox Series X]”, aldus het onderzoeksbureau. “De kans is groot dat een of beide systemen de lancering van 2020 niet zullen halen.”

We bevinden ons natuurlijk op onbekend terrein en het is mogelijk dat deze pandemie eerder dan verwacht kan worden opgelost. Zelfs met de meest optimistische uitkomsten gelooft DFC Intelligence echter dat het productieschema voor het aankomende systeem van Sony al ernstig zal zijn belemmerd. “De mogelijkheid om een geavanceerd nieuwe console te produceren en uit te brengen, is al ernstig verstoord”, zo leest het rapport.

Overigens schreef Bloomberg in februari nog dat de uitbraak van het coronavirus tot op heden geen invloed heeft gehad op de voorbereidingen voor de productie van PlayStation 5. Het bedrijf zou nog niet hebben besloten hoeveel PlayStation 5-consoles er in het eerste jaar moeten worden geproduceerd. De massaproductie van de PS5 gaat in het voorjaar van start.