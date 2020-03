‘PlayStation 5 (PS5) is op verschillende manieren superieur aan Xbox Series X’

Deze maand zijn we veel te weten gekomen over de technische specificaties van de PlayStation 5 en Xbox Series X. De console van Microsoft lijkt op papier in het voordeel te zijn met een snellere cpu en gpu, maar dat schetst volgens Kotaku-journalist Jason Schreier niet het volledige plaatje. Volgens zijn bronnen is de PS5 zelfs op verschillende manieren superieur.

In de nieuwste Kotaku Splitscreen-podcast claimt hij dat verschillende ontwikkelaars hebben aangegeven dat beide consoles indrukwekkend zijn, maar dat Xbox Series X zeker niet op alle vlakken de betere optie is. Schreier merkt in de podcast daarnaast op dat Sony het qua communicatie slechter heeft aangepakt dan Microsoft.

“Iedereen ziet nu: PS5 10,2 teraflops en Xbox Series X 12 teraflops, maar ondertussen zeggen de mensen met wie ik in de afgelopen maanden heb gesproken: ‘Dit ding is een beest, het is een van de coolste stukjes hardware die we ooit hebben gezien of gebruikt, er zijn hier zoveel dingen die revolutionair zijn’.

De algemene consensus is dat beide consoles buitengewoon krachtig zijn en op veel manieren erg op elkaar lijken, beide doen echter ook verschillende dingen op echt coole manieren. Dit zijn uiterst indrukwekkende stukjes technologie. Maar vanwege de manier waarop Sony de console daadwerkelijk heeft gepresenteerd, is het verhaal nu dat Xbox Series X veel krachtiger is dan de PS5. En ik denk dat dit misschien een fatale tekortkoming is van Sony’s kant voor deze console-generatie. Misschien zal het worden vergeten als de PS5 voor een lagere prijs wordt gelanceerd of een geweldige serie exclusieve games krijgt ten tijde van release, maar op dit moment heeft het bedrijf een belangrijke blunder begaan na zoveel jaren van slimme beslissingen van Sony”, aldus Schreier.

We zullen voorlopig moeten afwachten welke console daadwerkelijk de sterkste gaat worden. Volgens een voormalige Naughty Dog-ontwikkelaar zal de razendsnelle SSD van de console een enorm gaan verschil maken, niet alleen qua laadtijden maar ook op het gebied van gameplay en graphics.

