PlayStation Now in oktober: Days Gone, MediEvil, Friday the 13th en meer

Sony heeft de nieuwe PlayStation Now-games van oktober onthuld. Days Gone is de bekendste titel van de Halloween-thema van deze maand en maakt tot 5 januari 2021 onderdeel uit van de dienst. Andere nieuwe titels zijn MediEvil, Friday the 13th: The Game, Trine 4: The Nightmare Prince en Rad. Alle games zijn per direct beschikbaar.

PlayStation Now

De bibliotheek van PlayStation Now bevat inmiddels meer dan 300 PlayStation 4-games die je kan streamen of downloaden op je PS4. Daarnaast zijn er meer dan 700 PS2- en PS3-titels die kunnen worden gestreamd naar de console of pc. Het Japanse bedrijf verlaagde de prijzen van PlayStation Now in oktober 2019 om beter te kunnen concurreren met Xbox Game Pass. Het begon sindsdien ook met het toevoegen van recente (exclusieve) games, die voor een beperkte tijd beschikbaar zijn via de dienst.

De nieuwe PlayStation Now-games van dit jaar zijn onder meer Control, Shadow of the Tomb Raider, Spider-Man, Just Cause 4, Rainbow Six Siege, The Evil Within 2, Metro Exodus, Dishonored 2, Watch Dogs 2, Street Fighter V en Hitman 2. PlayStation Now had in april 2020 meer dan 2,2 miljoen abonnees, een flinke stijging ten opzichte van de een miljoen in oktober 2019.

De PlayStation Plus-games van oktober, Need for Speed: Payback en Vampyr, zijn vanaf deze week ook beschikbaar.