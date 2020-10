PlayStation Plus in oktober: Vampyr en Need for Speed: Payback nu beschikbaar

De eerste dinsdag van de maand is aangebroken en dat betekent dat PlayStation Plus-abonnees weer aan de slag kunnen met twee nieuwe PlayStation 4-games. Vanaf 6 oktober tot en met maandag 2 november zijn Vampyr en Need for Speed: Payback gratis te downloaden met een PlayStation Plus-account.

Vampyr

Life is Strange-ontwikkelaar Dontnod Entertainment daagt je uit om de duisternis te omarmen met deze actie-RPG die zich afspeelt in 1918 met diepgaande verhaalkeuzes. Neem de rol aan van een dokter die vampier is geworden en verplaats je door een Londen dat wordt gegrepen door geweld en angst. Gebruik je bovennatuurlijke vaardigheden, maar ook door mensen gemaakte gereedschappen en wapens om de krachten van het kwaad en vampierjagers te bestrijden of te ontvluchten. Red de bevolking van de stad of voed je met hen om sterker te worden, maar toegeven aan je bloeddorst kan ernstige gevolgen hebben.

Need for Speed: Payback

Overleef spannende overvalmissies, neem deel aan autogevechten, voer oogverblindende stunts uit en meer in deze kaskraker op vier wielen. Need for Speed: Payback speelt zich af in het fictieve, corrupte gokparadijs Fortune Valley. Kies uit drie verschillende personages – elk met hun eigen unieke vaardigheden – pas je bolide aan en ga de open wereld vol evenementen in, terwijl je wraak zoekt op degenen die je onrecht hebben aangedaan.