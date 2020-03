Microsoft deelt alle technische specificaties van Xbox Series X

Microsoft heeft vandaag alle technische specificaties van zijn Xbox Series X gepubliceerd. De console van Microsoft wordt uitgerust met een 1TB-ssd en een AMD Zen 2-cpu met acht cores. De cpu en gpu hebben beide toegang tot 16GB GDDR6.

Xbox Series X

De chip van de Xbox Series X wordt door TSMC op 7nm geproduceerd en de acht cpu-cores zijn gebaseerd op de AMD Zen 2-architectuur. De cores hebben een maximale kloksnelheid van 3,8GHz en bij het gebruik van simultaneous multithreading is dat 3,66GHz. Microsoft heeft gekozen voor een gpu met 52 compute units (3328 shaders) die goed zijn voor 12 teraflops aan rekenkracht. Deze compute units maken gebruik van de AMD RDNA 2-architectuur en de gpu heeft daardoor ook hardwarematige ondersteuning voor raytracing.

Xbox Series X maakt gebruik van een custom 1TB-ssd voor de installatie van games en andere content. De nvme-ssd heeft een doorvoersnelheid van 4,8GB/s bij gebruik van compressie en 2,4GB/s zonder compressie. In de bovenstaande video is het effect te zien tussen de laadtijden met een ssd van de nieuwe Xbox en de harde schijf van de huidige Xbox One X. Daarnaast heeft het bedrijf de onlangs aangekondigde Quick Resume-functie gedemonstreerd. Met de nieuwe Quick Resume-functie kun je vrijwel onmiddellijk meerdere games vanuit een gepauzeerde staat voortzetten, waardoor je terugkeert naar waar je was en wat je aan het doen was, zonder te wachten.

Gebruikers kunnen het opslaggeheugen uitbreiden met een externe 1TB-ssd. In samenwerking met Seagate heeft Microsoft een propriëtair formaat ontwikkeld en dat betekent dat je niet een eigen ssd kan gebruiken. De externe opslag is net zo snel als de interne ssd, waardoor er geen verschillen zullen ontstaan qua prestaties in games.

Eerder maakte Microsoft al bekend dat de console ondersteuning krijgt voor variable rate shading, waarmee ontwikkelaars de kracht van Xbox Series X efficiënter kunnen benutten. In plaats van gpu-cycli uniform aan elke pixel op het scherm toe te kennen, kunnen ze prioriteit geven aan individuele effecten op specifieke gamepersonages of belangrijke omgevingsobjecten. Deze techniek resulteert in stabielere framerates en hogere resoluties, zonder een negatieve invloed op de beeldkwaliteit.