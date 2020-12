Nintendo: Switch bevindt zich slechts in het midden van zijn levenscyclus

Doug Bowser, president van de Amerikaanse tak van Nintendo, heeft in een interview gezegd dat de Nintendo Switch zich in het midden van zijn levenscyclus bevindt. Volgens de topman blijft het Japanse bedrijf desondanks kijken naar manieren om de ervaring te verbeteren.

In een nieuw interview met Polygon zei Bowser dat “we denken dat we ons net in het midden van deze levenscyclus bevinden op het Nintendo Switch-platform”, toen hem werd gevraagd naar de geruchten over een nieuw model. De langverwachte Switch Pro zou niet iets zijn waar Nintendo zich in de nabije toekomst op richt. Hoe serieus we deze woorden moeten nemen valt overigens nog te bezien, want in 2019 verschenen er ook twee nieuwe Switch-modellen nadat de geruchten in de voorafgaande periode meerdere keren werden tegengesproken.

In september schreef het doorgaans goed geïnformeerde Bloomberg dat het informatie heeft ontvangen dat Nintendo ontwikkelaars heeft gevraagd om games voor de Switch 4K-ready te maken. De site publiceerde een maand eerder ook al een artikel waarin werd gesuggereerd dat Nintendo plannen heeft om volgend jaar een Switch Pro te lanceren met een beter beeldscherm en ondersteuning voor 4K.

De meest concrete aanwijzing voor een nieuw Nintendo Switch-model was een firmware-update die in april werd uitgebracht. In deze firmware werd een nieuwe variant van de Switch gespot met de codenaam ‘nx-abcd’. De software verwijst al naar codenamen voor de originele Switch, Switch Lite en de 2019-update met verbeterde batterijduur. Dataminer Mike Heskin ontdekte dat drie van de vijf nieuwe DRAM-profielen gemaakt zijn voor nieuwe hardware. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat dit nieuwe model wordt uitgerust met een tweede scherm en de Tegra X1+. De aanwezigheid van een secundair beeldscherm zou zeker interessant zijn, omdat het de Switch een echte opvolger van de DS- en 3DS-consoles zou maken.

De lancering van de Switch Pro zou gepaard gaan met de introductie van een aantal nieuwe exclusieve games van Nintendo. Dat zou ook de reden zijn waarom het bedrijf in 2020 relatief weinig nieuwe games heeft uitgebracht.