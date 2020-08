Bloomberg: Nintendo Switch krijgt in 2021 nieuw model met verbeterde hardware

Gisteren kon je al lezen dat Nintendo plannen zou hebben om in 2021 een vernieuwde Nintendo Switch uit te brengen. Dat nieuws wordt vandaag bevestigd door het doorgaans goed geïnformeerde Bloomberg. Bronnen van de site claimen dat de lancering van de nieuwe Switch gepaard zal gaan met een reeks nieuwe games.

Nintendo Switch

De specificaties van de nieuwe machine staan nog niet vast, maar Nintendo zou hebben gekeken naar meer rekenkracht en ondersteuning voor 4K. Een vernieuwde Switch kan worden gezien als een antwoord op de introductie van de PlayStation 5 en Xbox Series X later dit jaar.

De release van de geüpgradede Switch zou worden gekoppeld aan een hele reeks games van Nintendo zelf en gerelateerde externe studio’s. Deze games zouden een breed scala aan gamers moeten aanspreken, van casual tot hardcore. Het zou ook de reden zijn waarom Nintendo voor dit jaar nog relatief weinig games heeft uitgebracht en aangekondigd. Voor Nintendo is het desondanks al een succesvol jaar met de recordbrekende game Animal Crossing: New Horizons en de aanhoudende Covid-19-pandemie leidde tot een stijging van meer dan 70% van de aandelenkoers sinds de release van de game in maart en de toegenomen vraag naar Switch-consoles.

Het bedrijf heeft moeite om de vraag naar zijn bestaande Switch en Switch Lite bij te houden, hoewel het eerder deze maand zei dat de problemen grotendeels zijn opgelost. De toegenomen productiecapaciteit werd geholpen door de dalende vraag naar smartphones, waardoor een deel van de druk op leveranciers werd weggenomen. De productie van de volgende console van Nintendo zal naar verwachting pas volgend jaar van start gaan, omdat productiepartners bezig zijn met het maken van de huidige modellen, aldus de geïnformeerde mensen.

