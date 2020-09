Meer aanwijzingen voor nieuwe Nintendo Switch: ontwikkelaars gevraagd om games 4K-ready te maken

Nintendo heeft ontwikkelaars naar verluidt gevraagd om games voor de Switch 4K-ready te maken. Volgens recente geruchten komt Nintendo in 2021 met een nieuwe Switch met verbeterde hardware.

Nintendo Switch Pro

Bloomberg claimt deze informatie te hebben ontvangen van externe ontwikkelaars die bekend zijn met de plannen van het Japanse bedrijf. De site publiceerde vorige maand een artikel waarin werd gesuggereerd dat Nintendo plannen heeft om volgend jaar een Switch Pro te lanceren met een beter beeldscherm en ondersteuning voor 4K.

Mogelijk zal de nieuwe Switch gebruik gaan maken van NVIDIA’s DLSS-opschalingstechnieken om 4K mogelijk te maken. Deze technologie is al aanwezig in recentere versies van de NVIDIA Shield en het is aannemelijk dat de nieuwe Switch is gebaseerd op deze hardware. DLSS is een techniek die kunstmatige intelligentie gebruikt om games op te schalen naar veel hogere resoluties met een minimaal effect op de prestaties.

De meest concrete aanwijzing voor een nieuw Nintendo Switch-model was een firmware-update die in april werd uitgebracht. In deze firmware werd een nieuwe variant van de Switch gespot met de codenaam ‘nx-abcd’. De software verwijst al naar codenamen voor de originele Switch, Switch Lite en de 2019-update met verbeterde batterijduur.

Dataminer Mike Heskin ontdekte dat drie van de vijf nieuwe DRAM-profielen gemaakt zijn voor nieuwe hardware. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat dit nieuwe model wordt uitgerust met een tweede scherm en de Tegra X1+. De aanwezigheid van een secundair beeldscherm zou zeker interessant zijn, omdat het de Switch een echte opvolger van de DS- en 3DS-consoles zou maken.

De lancering van de Switch Pro zou gepaard gaan met de introductie van een aantal nieuwe exclusieve games van Nintendo. Dat zou ook de reden zijn waarom het bedrijf in 2020 relatief weinig games heeft uitgebracht.

Volgens het rapport heeft Nintendo zijn productiepartners gevraagd om de productie van het huidige model opnieuw op te schalen, waarbij het doel voor dit fiscale jaar wordt verhoogd naar 30 miljoen exemplaren. Het bedrijf had naar verluidt eerder zijn orders verhoogd tot 25 miljoen exemplaren in augustus, omdat het bleef worstelen met het voldoen aan de vraag na de uitbraak van het coronavirus en het enorme succes van Animal Crossing: New Horizons.

