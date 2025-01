Zo krachtig wordt de Nintendo Switch 2

De geruchtenmolen rond de Nintendo Switch 2 draait op volle toeren. Recente datamines en insiderinformatie bieden steeds meer inzicht in wat we kunnen verwachten van Nintendo’s volgende generatie console. Eerder deze week kwam naar buiten dat de hardware waarschijnlijk op 16 januari 2025 wordt onthuld. De nieuwste details richten zich vooral op de prestaties van de gpu en hoe deze zich verhouden tot andere consoles en handhelds.

Prestaties Nintendo Switch 2

Volgens betrouwbare bronnen, waaronder Famiboards-gebruiker ZachyCatGames, zal de Nintendo Switch 2-gpu in handheldmodus op een kloksnelheid van 561 MHz draaien, goed voor ongeveer 1,71 TFLOPS aan rekenkracht. In de dockmodus verdubbelt de kloksnelheid bijna naar 1000 MHz, wat resulteert in een rekenkracht van 3,1 TFLOPS.

Hoewel dit aanzienlijk meer is dan de originele Switch, blijft het achter bij de 4 TFLOPS van Xbox Series S. De huidige Nintendo Switch heeft een geschatte rekenkracht van ongeveer 0.5 TFLOPS in dockmodus en ongeveer 0.4 TFLOPS in handheldmodus. Ter vergelijking: de Steam Deck biedt als handheld vergelijkbare prestaties met 1,6 TFLOPS, terwijl traditionele consoles zoals de PlayStation 5 (10,28 TFLOPS) en Xbox Series X (12,15 TFLOPS) op een heel ander prestatieniveau opereren.

Met prestaties die in de buurt komen van de Xbox Series S kunnen third-party ontwikkelaars hun bestaande games voor die console als basis gebruiken voor de Switch 2. Dit verlaagt de drempel om games te porten aanzienlijk, waardoor het aanbod van games aanzienlijk zal toenemen.

Voordelen van NVIDIA-technologie

De Nintendo Switch 2 wordt aangedreven door NVIDIA’s Tegra 239-soc met een acht-core cpu en een Ampere-gpu met 2048 CUDA-cores. Wat deze hardware onderscheidt is de ondersteuning voor NVIDIA DLSS Super Resolution en Ray Reconstruction. Hoewel ray tracing waarschijnlijk beperkt zal blijven tot selecte titels, biedt DLSS een grote meerwaarde. Deze technologie kan games in lagere resoluties opschalen naar een hogere beeldkwaliteit zonder veel rekenkracht te vereisen, wat vooral in handheldmodus op een lagere kloksnelheid een groot voordeel zal zijn.

Naast de sterk verbeterde prestaties is de Switch 2 ook backwards compatibel met bestaande titels. Dit betekent dat spelers vanaf dag één toegang hebben tot een uitgebreide bibliotheek aan titels. Daarnaast doen geruchten de ronde over een prijskaartje van ongeveer $400 en een line-up van 25 lanceringstitels, waaronder een nieuwe Mario Kart.