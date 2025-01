‘Nintendo Switch 2 wordt deze week aangekondigd’

De langverwachte onthulling van de opvolger van de Nintendo Switch lijkt eindelijk in zicht. Volgens verschillende insiders wordt de Nintendo Switch 2 op donderdag 16 januari onthuld. De doorgaans goed geïnformeerde podcaster NateTheHate claimt dat Nintendo zich voornamelijk zal richten op de hardware, zonder veel details over bijbehorende software.

Onthulling Nintendo Switch 2

Volgens NateTheHate zal de aankondiging van de Switch 2 bestaan uit een trailer die in het teken staat van de hardware, vergelijkbaar met hoe de originele Switch in 2016 werd onthuld. Een tweede presentatie, gericht op games en andere software, zou later volgen in februari of maart. Dit tweedelige plan sluit aan bij eerdere onthullingen van Nintendo-producten en wordt bevestigd door andere respectabele bronnen zoals VGC en The Verge.

Hardware en specificaties

Hoewel Nintendo zelf nog niets officieel heeft bevestigd, suggereren eerdere lekken dat de Switch 2 weer gebruik zal maken van NVIDIA-hardware. Tijdens CES 2025 werden bovendien al mock-ups van de console getoond door accessoiremaker Genki. Daarnaast zijn vermeende afbeeldingen van het moederbord en Joy-Cons online verschenen.

Releasedatum

De Nintendo Switch 2 zou volgens insiders in mei of juni 2025 gelanceerd worden. Volgens VGC had de console al in 2024 moeten verschijnen, maar is de release uitgesteld om voorraadproblemen te voorkomen. Nintendo heeft eerder bevestigd dat de nieuwe console binnen het huidige fiscale jaar wordt onthuld, dat eindigt in maart 2025.

Verwachte games

Bij de lancering van de Switch 2 worden titels als Mario Kart 9 en Red Dead Redemption 2 verwacht. Later in 2025 zou een nieuwe 3D Mario-game verschijnen. Ook andere uitgevers lijken zich voor te bereiden op de release met titels zoals Assassin’s Creed Mirage en Final Fantasy 7 Remake.