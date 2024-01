Nintendo Switch 2: alles wat we weten over de aankomende console

De eerste generatie Nintendo Switch werd uitgebracht in maart 2017, en sindsdien zijn er verschillende varianten gelanceerd. De echte opvolger wordt echter verwacht in 2024. In dit artikel zetten we alle informatie over de Nintendo Switch 2 op een rij, inclusief de verwachte releasedatum, hardware-specificaties, prijs, games en meer.

Nintendo Switch 2

Releasedatum en prijs

Nintendo heeft nog niet aangekondigd wanneer hun volgende console zal verschijnen, maar ze hebben wel onthuld dat er voor het einde van maart 2024 geen nieuwe hardware zal worden uitgebracht. Volgens VGC staat de Switch 2 gepland voor de tweede helft van 2024, waarbij het waarschijnlijk is dat de releasedatum ruim voor de feestdagen gepland staat. Volgens Serkan Toto, CEO van het in Tokio gevestigde game-industrie adviesbureau Kantan Games, wordt verwacht dat de volgende generatie Switch $100 meer zal kosten dan het huidige model. Bovendien bestaat de mogelijkheid dat games $70 gaan kosten, vergelijkbaar met de prijzen van games voor de PlayStation 5 en Xbox Series X.

Voor Nintendo lijkt het een geschikt moment om een nieuwe console uit te brengen. Het Japanse bedrijf zag het aantal verkochte consoles op jaarbasis met 22% dalen. In de resultaten voor het einde van het boekjaar bevestigde Nintendo dat het in de afgelopen 12 maanden in totaal 17,97 miljoen consoles heeft verkocht, wat betekent dat het zijn oorspronkelijke verkoopdoel van 21 miljoen (en het later herziene doel van 18 miljoen) niet heeft gehaald.

Het bedrijf voorspelt dat het gedurende het huidige boekjaar, dat eindigt op 31 maart 2024, 15 miljoen consoles zal verkopen, wat een verdere daling van 16,5% vertegenwoordigt, aangezien de Switch een aanzienlijke vertraging doormaakt in zijn zevende jaar op de markt.

Specificaties

Er is nog veel onduidelijkheid over de specificaties van de Nintendo Switch 2, maar het lijkt een aanzienlijke upgrade te worden. Volgens bronnen van VGC heeft Nintendo tijdens de laatste editie van Gamescom achter gesloten deuren een techdemo gegeven met de hardware van hun aankomende console.

Volgens VGC-bronnen toonde Nintendo een verbeterde versie van Zelda: Breath of the Wild, draaiend op een hogere framerate en resolutie dan het origineel. Een andere bron beweerde dat Nintendo de Unreal Engine 5-techdemo “The Matrix Awakens” van Epic heeft getoond, draaiend op de hardware van de volgende console. De demo maakte gebruik van NVIDIA’s DLSS met ray tracing en visuele effecten vergelijkbaar met die van de huidige generatie consoles van Sony en Microsoft. Dit betekent overigens niet dat de Switch qua rekenkracht in de buurt komt van deze systemen.

De aanwezigheid van DLSS is een significante toevoeging, omdat deze technologie hogere grafische instellingen en betere framerates mogelijk maakt op minder krachtige hardware. Intern worden de beelden namelijk gerenderd op een lagere resolutie, waarna DLSS ze opschaalt en de beeldkwaliteit bijna niet te onderscheiden is van het originele beeld.

Opmerkelijk genoeg zou het nieuwe systeem worden uitgerust met een lcd-scherm, in tegenstelling tot de huidige Switch die beschikbaar is met een oled-scherm. Deze keuze kan aanzienlijke kostenbesparingen met zich meebrengen, vooral gezien de groeiende vraag naar opslagruimte. Momenteel heeft de Switch slechts 32 GB intern geheugen, en het lijkt waarschijnlijk dat dit zal worden verhoogd, hoewel het niet duidelijk is over hoeveel geheugen de Switch 2 beschikt. De Nintendo Switch 2 wordt naar alle waarschijnlijkheid aangedreven door de NVIDIA Tegra 239-soc, met 8 cpu-cores (A78C) en 12 streaming multiprocessors.

Ontwerp en functies

Naar alle waarschijnlijkheid zal de Nintendo Switch 2 opnieuw een hybride console zijn, met een handheldmodus en de mogelijkheid om games op de televisie te spelen via een dock. Wat betreft andere functies zou de Switch 2 kunnen worden uitgerust met geüpgradede Joy-Cons die het probleem van stick drift verleden tijd maken. Nintendo heeft vorig jaar namelijk een patent aangevraagd voor een nieuw controllerontwerp met hall-effect sticks.

Controllers met het hall-effect maken gebruik van dit principe door permanente magneten te bevatten die ten opzichte van een elektrische geleider bewegen. De spanningsverandering die optreedt, wordt omgezet in positionele gegevens om de bewegingen van de joystick te volgen. Aangezien de componenten in een hall-effect stick nooit fysiek contact maken, slijten de sensoren niet zoals bij analoge sticks. Dit impliceert dat Hall-effect joysticks in theorie nooit drift zouden moeten vertonen gedurende hun levensduur.

Backwards compatible?

De Nintendo Switch 2 lijkt vast te houden aan het concept van een hybride tussen een handheld en een traditionele console. Een belangrijke vraag is of het systeem backwards compatibel zal zijn. Dit lijkt waarschijnlijk, gezien de gelekte specificaties suggereren dat de Switch qua hardware-architectuur niet zal verschillen van zijn voorganger.

Onlangs sprak Doug Bowser, de huidige president van Nintendo of America, over verschillende onderwerpen. Hoewel hij geen commentaar wilde geven op geruchten, verklaarde Bowser wel dat bij elke voorgaande console spelers een geheel nieuw account moesten aanmaken, terwijl de Nintendo-accounts van de huidige Switch bedoeld zijn als een langetermijnoplossing. Hoewel dit geen bevestiging is dat de nieuwe console backwards compatibel zal zijn of enkele functies van de Switch zal behouden, lijkt het wel die kant op te wijzen.

Eerder bevestigde Shuntaro Furukawa dat de opvolger van de Switch Nintendo-accounts zal hergebruiken om de overgang tussen consoles te vergemakkelijken. Dit wijst echter wel op achterwaartse compatibiliteit, aangezien als het account wordt overgedragen, hoogstwaarschijnlijk ook de eShop zal worden behouden. Gezien de Switch meer dan 125 miljoen keer is verkocht, zou het ons in ieder geval verbazen als Nintendo deze groep links zou laten liggen.

Games

De devkits voor de aankomende Nintendo-console zijn momenteel al in handen van belangrijke partners. Bovendien is Unreal Engine 5 al gedemonstreerd op de Nintendo Switch 2, waarbij zelfs werd beweerd dat Final Fantasy 7 Remake, vergelijkbaar met de kwaliteit op de PS5, al draait op een devkit.

Een recente enquête uitgevoerd door GDC toont aan dat een aanzienlijk aantal ontwikkelaars al bezig is met projecten voor de Switch 2. Van de 3.000 ondervraagden gaven 240 respondenten aan momenteel te werken aan een project voor de opvolger van de Switch. Opvallend is dat 32% in het rapport aangeeft dat de Switch 2 het platform is waar ze het meest in geïnteresseerd zijn om voor te ontwikkelen. Alleen de PS5 (41%) en PC (62%) liggen voor op de Switch 2.

Wat mogelijke first-party releases betreft, lijkt Metroid Prime 4 een veelbelovende kanshebber voor de Switch 2. Hoewel de langverwachte nieuwe avontuur van Samus werd aangekondigd tijdens het eerste jaar van de oorspronkelijke Switch, is er sindsdien weinig nieuws over het project bekendgemaakt nadat Nintendo aankondigde dat de ontwikkeling opnieuw was gestart. De nieuwe versie zal worden ontwikkeld door Retro Studios, de studio die verantwoordelijk is geweest voor de originele Metroid Prime-serie.