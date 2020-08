Nieuwe beelden van PS5-game Ratchet & Clank: Rift Apart tijdens Gamescom: Opening Night Live

Insomniac Games zal deze week nieuwe gameplaybeelden van de exclusieve PlayStation 5-game Ratchet & Clank: Rift Apart vertonen tijdens Gamescom: Opening Night Live. Geoff Keighley zei dinsdag dat de ontwikkelaar een langere en uncut versie zal laten zien van de demo die tijdens de PlayStation 5-onthulling in juni werd getoond.

