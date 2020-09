‘Minder PlayStation 5-consoles vanwege chipproblemen’

Sony heeft volgens een nieuw rapport van het doorgaans goed geïnformeerde Bloomberg de PlayStation 5-productie voor het huidige fiscale jaar met 4 miljoen exemplaren teruggebracht. Het Japanse bedrijf zou volgens insiders tegen productieproblemen zijn aangelopen met de PS5-soc.

PlayStation 5

In juli zou Sony zijn orders hebben opgeschroefd, omdat mensen meer tijd thuis doorbrengen vanwege het coronavirus. Maar het bedrijf is geconfronteerd met productieproblemen, zoals productieopbrengsten van slechts 50% voor zijn system-on-chip, waardoor het niet meer in staat is om zoveel consoles te produceren als het oorspronkelijk van plan was. De yields van de chip zijn geleidelijk verbeterd, maar moeten nog een stabiel niveau bereiken. In plaats van 15 miljoen consoles verwacht Sony in het huidige fiscale jaar, dat eind maart 2021 eindigt, 11 miljoen PlayStation 5-consoles te kunnen produceren.

Concurrent Microsoft onthulde vorige week agressieve prijzen voor de twee consoles van de volgende generatie: €299,99 voor Xbox Series S en €399,99 voor Xbox Series X, waardoor Sony extra onder druk is komen te staan. Pre-orders voor de nieuwe Xbox-modellen beginnen op 22 september. Er wordt verwacht dat Sony zijn eigen lancerings- en prijsplannen voor de PlayStation 5 zal onthullen tijdens een officiële videopresentatie die voor woensdag staat gepland. Bloomberg-analist Masahiro Wakasugi verwacht dat de PS5 slechts €449,99 zal kosten, terwijl de Digital Edition voor €399,99 zou kunnen worden uitgebracht.

Sony begon het jaar met conservatieve productieplannen voor de PS5 en worstelde met de vraag voor welke prijzen de consoles zouden worden gelanceerd. De uitbraak van het coronavirus leidde tot een herziening van de projecties van het bedrijf vanwege het sterk aantal stijgende PlayStation Plus-abonnees zag en recordbrekende verkopen van The Last of Us: Part II en Ghost of Tsushima.

Het enige wat we tot op heden weten is dat Sony van plan is om de PlayStation 5 in het najaar van 2020 uit te brengen. Deze periode loopt tot 1 december, waardoor een lancering in november voor de hand ligt. De productpagina’s voor de PS5 zijn inmiddels beschikbaar bij Bol.com, Amazon, MediaMarkt en Coolblue.





