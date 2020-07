Horizon Forbidden West (PS5) neemt spelers mee naar San Francisco en Yosemite

De exclusieve PlayStation 5-game Horizon Forbidden West speelt zich af tussen Utah en de Stille Oceaan en zal een aantal volledig verkenbare iconische locaties bevatten. Volgens de Amsterdamse ontwikkelaar Guerilla Games is het de bedoeling dat de game in de tweede helft van 2021 verschijnt.

Horizon Forbidden West

Het septembernummer van het Official PlayStation Magazine bevestigde dat bekende locaties zoals onder andere San Francisco en de Yosemite Valley zijn te verkennen. Velen speculeerden op basis van de trailer dat de game zich in Utah, Nevada en Californië zal afspelen en dat blijkt volledig te kloppen.

Horizon Forbidden West maakt gebruik van de kracht van de PS5-hardware om een meeslepende ervaring te creëren. De SSD van de console maakt het laden van schermen ook nagenoeg verleden tijd.

“Op de PS5 kunnen we de wereld nog gedetailleerder, levendiger en meeslepender maken. Met de SSD van de PS5 zijn er vrijwel geen laadschermen. Dus als je in een open-wereldgame zoals Horizon Forbidden West de kaart opent en snel van het ene uiteinde naar het andere reist of een checkpoint herstart dan zal dat supersnel verlopen. Wanneer je het spel opstart, zit je direct in de actie”, aldus de ontwikkelaar.

Horizon Forbidden West is momenteel exclusief in ontwikkeling voor PlayStation 5, maar de originele Horizon: Zero Dawn maakt binnenkort zijn debuut op pc, compleet met ultrawide-ondersteuning

Horizon Zero Dawn Complete Edition voor pc ondersteunt meerdere resoluties tot native 4k.

Horizon Zero Dawn Complete Edition voor pc kan worden gespeeld in 32:9-verhouding en met een resolutie van 3840 x 1080 als je hardware dit ondersteunt. Merk op dat tussenfilmpjes beperkt blijven tot een verhouding van 16:9.

Met Horizon Zero Dawn Complete Edition voor pc kunt u kiezen uit verschillende instellingen voor zowel AA- als AF-instellingen. Het biedt geen ondersteuning voor raytracing. De personages, machines en omgevingen zijn dezelfde als die in de PS4-versie.

