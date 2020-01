Foto toont mogelijke gebruikersinterface van PlayStation 5 (PS5)

Een nieuw lek toont mogelijk de gebruikersinterface van de PlayStation 5. Op 4Chan (via Reddit) is er een afbeelding gepubliceerd van de interface die zou draaien op de PS5-devkit, compleet met de gebruikelijke diagnostische informatie die alleen zichtbaar is voor ontwikkelaars. Tot nu toe hebben we alleen foto’s van de devkit en de DualShock 5 gezien, maar deze keer is het systeem ingeschakeld en zijn er een aantal details te zien.

De PS5-devkit zou beschikken over 1TB aan opslagruimte en ook is er een logo zichtbaar van Guerilla Games zijn Decima Engine, een first party ontwikkelaar gevestigd in Amsterdam. Horizon Zero Dawn en Death Stranding van Kojima Productions maken beide gebruik van deze engine. Er wordt aangenomen dat Horizon Zero Dawn 2 al in ontwikkeling is voor de PS5 en dat de game zeer waarschijnlijk dezelfde engine zal gebruiken, maar het is ook waarschijnlijk dat een aantal nieuwe titels draaien op deze engine. Supermassive Games heeft de engine in het verleden voor Until Dawn en Until Dawn: Rush of Blood gebruikt, voordat het naar Unreal Engine 4 wisselde voor zijn volgende titels.

→ Lees ook: Sony gaat PlayStation 5 (PS5) binnen vier weken onthullen

Houd er echter rekening mee dat de interface van de devkit doorgaans enorm verschilt van die van de consumentenversie. De PlayStation 5 wordt in het laatste kwartaal van 2020 op de markt gebracht en de onthulling zal vermoedelijk plaatsvinden in februari.