Afbeeldingen van DualShock 5 en PlayStation 5 (PS5)-devkit gepubliceerd

Sony heeft enkele maanden geleden bekendgemaakt dat de PlayStation 5 eind 2020 wordt uitgebracht, maar in tegenstelling tot de Xbox Series X hebben we nog niets gezien van het definitieve ontwerp van de console of de controller gezien. Een schoonmaker bij een studio van Ubisoft heeft ons echter een handje geholpen door enkele nieuwe foto’s te delen van de devkit en de bijbehorende controller.

De afbeeldingen werden aanvankelijk gepubliceerd in een besloten Facebook-groep voordat ze werden gedeeld op ResetEra. Op de foto’s is de devkit te zien en een prototype-controller, vermoedelijk de DualShock 5. De gebruiker die de foto’s deelde claimt af en toe als een schoonmaker bij een studio van Ubisoft te werken. Van Ubisoft weten we dat het aan games werkt voor de PS5, waaronder Watch Dogs: Legion.

→ Lees ook: DualShock 5 krijgt adaptieve triggers

In 2019 werd de devkit al gespot en naar alle waarschijnlijkheid zal het geen gelijkenis vertonen met het uiteindelijke ontwerp voor de consumentenversie. De controller in kwestie lijkt grotendeels een kopie te zijn van de huidige DualShock 4 met bijna identieke knoppen en een vergelijkbare configuratie van de analoge sticks. Eerder onthulde Sony dat de DualShock 5-controller nieuwe functies zoals adaptieve triggers en een verbeterde luidspreker krijgt.

We vermoeden dat Sony in februari op een speciaal evenement alle details gaat vrijgeven en enkele nieuwe games voor de console gaat onthullen, terwijl het ontwerp waarschijnlijk in juni tijdens de E3 wordt gepresenteerd.