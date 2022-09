Eerste beelden ZOTAC GeForce RTX 4090 AMP Extreme AIRO

De aankondiging van de NVIDIA GeForce RTX 4090 zal volgende week plaatsvinden en boardpartners zijn al druk bezig om zich voor te bereiden op de lancering. Eerder vandaag kon je al lezen dat Gigabyte met maar liefst 11 varianten van de kaart komt en op het Chinese Baidu is er inmiddels ook een foto gepubliceerd van de RTX 4090 van ZOTAC. De fabrikant introduceert een nieuw ontworpen koeler en verpakking.

NVIDIA GeForce RTX 4090

Op de beelden is goed te zien hoe groot de ZOTAC GeForce RTX 4090 AMP Extreme AIRO in de werkelijkheid is. De kaart zou weleens vier slots kunnen innemen en inclusief het koelsysteem lijkt de kaart minimaal een derde langer te zijn dan de door ZOTAC aangepaste PCB. Helaas zijn de powerconnectoren niet goed zichtbaar, echter zal het gaan om minimaal één 16-pin PCIe Gen5-connector.

De NVIDIA GeForce RTX 4090 is gebaseerd op de Lovelace-architectuur en beschikt naar verluidt over 16.384 CUDA-cores. Wat betreft geheugenspecificaties wordt verwacht dat de GeForce RTX 4090 is uitgerust met 24 GB GDDR6X (21 Gbps) over een 384-bit bus interface. Goed voor een bandbreedte van 1T B/s.

Lees ook → NVIDIA GeForce RTX 4090 meer dan 80% sneller dan RTX 3090

Op dinsdag 20 september zal de GeForce Beyond-presentatie van NVIDIA plaatsvinden. Tijdens dit evenement zou de chipontwerper de RTX 4080 en RTX 4090 willen onthullen. Het laatstgenoemde model zou eind oktober als eerste kaart van de RTX 40-serie moeten verschijnen.