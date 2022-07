‘NVIDIA GeForce RTX 4090 meer dan 80% sneller dan RTX 3090’

De verwachting is dat de NVIDIA GeForce RTX 4090 nog dit jaar wordt uitgebracht en als we de geruchten mogen geloven dan gaan de prestaties indrukwekkend worden. Volgens de doorgaans goed geïnformeerde bron Kopite7Kimi scoort de kaart in de 3DMark Time Spy Extreme-test nu al meer dan 19.000 punten.

RTX 4090, TSE >19000 — kopite7kimi (@kopite7kimi) July 18, 2022

NVIDIA GeForce RTX 4090

Mocht deze informatie correct blijken te zijn dan is de RTX 4090 (Ada) maar liefst 66% sneller dan de RTX 3090 Ti (Ampere) en 82% sneller dan de RTX 3090 (Ampere). We moeten echter niet vergeten dat het slechts één test betreft en daarbij gaat het doorgaans nog om vroege drivers, waardoor de prestaties nog hoger kunnen uitvallen. Time Spy Extreme is een traditionele DirectX 12 raster-only benchmark in 4K en bevat geen raytracing-elementen.

De NVIDIA GeForce RTX 4090 zal naar verluidt zijn gebaseerd op de 5nm AD102-chip met 16.384 CUDA-cores. Deze nieuwe architectuur, Ada Lovelace, introduceert een hogere IPC (Instructions Per Cycle) en in combinatie met hogere kloksnelheden en vermogenslimieten zijn deze prestaties niet ondenkbaar. Daarnaast zou Ada sterk verbeterde prestaties moeten leveren op het gebied van raytracing, hoewel daarover nog geen concrete informatie is gepubliceerd.