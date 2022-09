Gigabyte komt met 11 varianten van de NVIDIA GeForce RTX 4090

De release van de NVIDIA GeForce RTX 4090 komt steeds dichterbij en Gigabyte lijkt groot uit te gaan pakken. Bij de de Eurasian Economic Commission heeft de fabrikant in de afgelopen periode namelijk een groot aantal varianten van de RTX 4090 geregistreerd. De verwachting is dat de onthulling van NVIDIA volgende week zal plaatsvinden.

NVIDIA GeForce RTX 4090

In de database van de Eurasian Economic Commission zijn maar liefst elf varianten opgedoken, waarvan de helft onder de AORUS-serie zal vallen, inclusief een Elite-model. Er komen ook drie AORUS Xtreme-modellen op de markt met lucht-, AIO- en waterblokkkoelingsoplossingen. De kaarten in de EAGLE-, WINDFORCE 3X- en GAMING-serie worden ieder aangeboden in twee smaken: met of zonder overclock vanuit de fabriek.

Verder laten de modelnummers van de kaarten zien dat de RTX 4090 wordt geleverd met 24GB aan geheugen. Andere modellen van de RTX 40-serie zijn tot op heden niet gespot. De RTX 4080 zou later deze maand ook door NVIDIA moeten worden aangekondigd, echter zal de kaart vermoedelijk niet gelijktijdig met de RTX 4090 worden gelanceerd. Wat er met de RTX 4090 Ti gaat gebeuren is op moment van schrijven nog onduidelijk.

De NVIDIA GeForce Beyond-presentatie wordt op 20 september gehouden en tijdens dit evenement zal in ieder geval de RTX 4090 worden gepresenteerd. De NVIDIA GeForce RTX 4090 zal zijn gebaseerd op de 5nm AD102-chip met 16.384 CUDA-cores. Deze nieuwe architectuur, Ada Lovelace, introduceert een hogere IPC (Instructions Per Cycle) en zou sterk verbeterde prestaties moeten leveren op het gebied van raytracing.