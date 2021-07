‘Donkey Kong krijgt nieuwe Nintendo Switch-game, nieuwe themawereld in pretparken en animatiefilm of -serie’

Nintendo heeft volgens de doorgaans goed geïnformeerde insider Zippo plannen om de Donkey Kong-franchise in de spotlights te zetten. Het Japanse zou werken aan een nieuwe Nintendo Switch-game, nieuwe themawereld voor pretparken en een animatiefilm of -serie.

Donkey Kong

De nieuwe Donkey Kong-game is naar verluidt in ontwikkeling bij Nintendo EPD en zal voor de Switch worden uitgebracht. Zippo zegt dat de game deel uitmaakt van een grote campagne voor de Donkey Kong-franchise. “Ik heb van meerdere mensen te horen gekregen dat Donkey Kong de volgende franchise is in de rij om Mario op te volgen in Nintendo’s push om hun gamefranchises multimediale juggernauts te laten worden”, aldus Zippo.

“Donkey en co. krijgen niet alleen een nieuwe game, ze krijgen ook animatie (voordat er verder wordt gespeculeerd; mijn bronnen hebben niet gespecificeerd of het om een film of een serie gaat, alleen dat een animatie met Donkey Kong-personages in de maak is), een grote uitbreiding voor een pretpark, merchandise en meer. Bij alleen deze nieuwe game zal het niet blijven, Donkey Kong wordt weer serieus genomen bij Nintendo en dat is goed nieuws voor alle fans.”

Een Donkey Kong-model uit 2016.

Volgens berichten is Universal Studios al bezig met plannen om het Super Nintendo World-themapark uit te breiden met een wereld met een Donkey Kong-thema. In Super Nintendo World Japan is al een gesloten deur aanwezig met een Donkey Kong-achtig ontwerp en ook zijn er in de app verschillende verwijzingen gevonden.

Universal Japan's #SuperNintendoWorld mobile app was datamined and several Donkey Kong related stickers were found, all but confirming the existence of the rumored DK expansion. Nintendo EPD has big plans for DK, and if you can't hear them coming, you haven't been listening… pic.twitter.com/4bklc64ITi — Kremling Kampaigner (@KRoolKountry) December 20, 2020

Nintendo-president Shuntaro Furukawa heeft onlangs aangegeven dat het bedrijf de mogelijkheden onderzoekt om meer animatiefilms of -series te maken dan alleen de geplande Super Mario-film, met daarin andere Nintendo-franchises. De Super Mario-film is momenteel in ontwikkeling bij Despicable Me studio Illumination en staat gepland voor 2022.