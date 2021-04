Call of Duty: Warzone Season 3 introduceert NVIDIA DLSS-ondersteuning

Het derde seizoen van Call of Duty: Warzone is van start gegaan en naast de nieuwe map is er ook eindelijk DLSS-ondersteuning toegevoegd. In de notities voor de Call of Duty: Warzone Season 3-update heeft ontwikkelaar Raven Software bevestigd dat Warzone eindelijk een optie heeft om NVIDIA’s DLSS te activeren; een functie die al in januari van dit jaar werd beloofd.

NVIDIA heeft voor de DLSS-functie in Warzone ook een video gemaakt die precies laat zien wat je kunt verwachten. Volgens het bedrijf worden er prestatieverbeteringen gemeten van maximaal 70% wanneer de technologie wordt ingeschakeld. DLSS (Deep Learning Super Sampling) is een gepatenteerde supersampling-technologie die gericht is op het leveren van prestatieverbeteringen voor games die op hoge resoluties draaien, terwijl het geen grote negatieve effecten heeft op de beeldkwaliteit.

“Door NVIDIA DLSS in te schakelen worden framerates enorm verhoogd, waardoor je soepeler gameplay krijgt en meer ruimte hebt om effecten van hogere kwaliteit en weergaveresoluties mogelijk te maken”, aldus NVIDIA. Houd er rekening mee dat je een GeForce RTX-kaart van de 20-serie of hoger nodig hebt om de functie in te schakelen. “Call of Duty-spelers kunnen de hogere framerates nemen of de extra prestaties herinvesteren in hogere detailniveaus en hogere resoluties, wat je zal helpen bij het spotten van verre doelen en de gameplay mooier en meeslepender maken.”

Warzone is niet de enige game die deze maand DLSS-ondersteuning krijgt. NVIDIA zegt dat Call of Duty: Modern Warfare, Naraka: Bladepoint, Outriders en Mortal Shell ook DLSS-ondersteuning krijgen.