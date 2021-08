Bouw van Donkey Kong-themagebied in Super Nintendo World van start gegaan

De uitbreiding is nog niet officieel aangekondigd, maar desondanks is de bouw van het Donkey Kong-themagebied van Super Nintendo World Japan al van start gegaan. Op sociale media zijn er foto’s opgedoken van kranen, steigers en een achtergrond met junglethema rondom Super Nintendo World in Universal Studios Japan.

Er gaan al een tijdlang geruchten dat Nintendo en Universal een Donkey Kong-themagebied aan Super Nintendo World willen toevoegen. Uitgelekte conceptbeelden van Super Nintendo World bevatten plannen voor een aparte Donkey Kong-zone, inclusief een achtbaan in de stijl van een mijnkarretje. Bij de opening had Super Nintendo World alleen een Mario-thema, maar er is een opvallende grote gesloten deur die zou kunnen dienen als ingang naar de nieuwe Donkey Kong-sectie van het park. Daarnaast hebben dataminers in de mobiele app van Super Nintendo World verschillende verwijzingen naar Donkey Kong gevonden.

Het zou allemaal onderdeel zijn van een plan om de Donkey Kong-franchise weer in de spotlights te zetten. Naast het themagebied zou het Japanse bedrijf ook werken aan een nieuwe Donkey Kong-game en een animatiefilm of -serie. De nieuwe Donkey Kong-game is naar verluidt in ontwikkeling bij Nintendo EPD en zal voor de Switch worden uitgebracht. Nintendo-insider Zippo zegt dat de game deel uitmaakt van een grote campagne voor de Donkey Kong-franchise. “Ik heb van meerdere mensen te horen gekregen dat Donkey Kong de volgende franchise is in de rij om Mario op te volgen in Nintendo’s push om hun gamefranchises multimediale juggernauts te laten worden”, aldus Zippo.

“Donkey en co. krijgen niet alleen een nieuwe game, ze krijgen ook animatie (voordat er verder wordt gespeculeerd; mijn bronnen hebben niet gespecificeerd of het om een film of een serie gaat, alleen dat een animatie met Donkey Kong-personages in de maak is), een grote uitbreiding voor een pretpark, merchandise en meer. Bij alleen deze nieuwe game zal het niet blijven, Donkey Kong wordt weer serieus genomen bij Nintendo en dat is goed nieuws voor alle fans.”

Het is nog onbekend wanneer het Donkey Kong-themagebied zijn deuren gaat openen.