Super Nintendo World geopend in Universal Studios Japan: dit zijn de attracties

Super Nintendo World in Universal Studios Japan is geopend en dankzij het YouTube-kanaal Universal Parks News Today hebben we beelden van de prachtige themawereld. De video’s tonen beelden van de attracties, winkels, restaurants en verschillende geheimen van Super Nintendo World.

Super Nintendo World

De opvallendste attracties van Super Nintendo World zijn Mario Kart: Koopa’s Challenge en Yoshi’s Adventure. In het park bevindt zich ook een attractie genaamd Bowser Jr. Shadow Showdown en hierbij wordt gebruikgemaakt van augmented reality en Kinecht-achtige functies, waarbij spelers met hun armen voor een projector staan zwaaien om te spelen.

Bowser Jr. Shadow Showdown is alleen toegankelijk wanneer bezoekers verschillende digitale sleutels hebben verzameld. Super Nintendo World is namelijk een interactieve wereld, waarin bezoekers een draagbaar polsbandje in combinatie met een app gebruiken om in het park te spelen. In de wereld zijn verschillende sleutels verborgen en spelers moeten puzzels oplossen om ze te bemachtigen. Er is bijvoorbeeld een POW-blok die je op tijd moet raken met een shell om een sleutel te ontgrendelen.

Bezoekers kunnen virtuele munten en ‘stamps’ verzamelen door Nintendo World te verkennen en in realtime met anderen concurreren om het verzamelde aantal. In de mobiele app zijn de scores zichtbaar die door bezoekers zijn verdiend. Deze worden verdeeld per dag, all-time of voor individuele rides, zoals Mario Kart.

Na de opening in Japan staat Super Nintendo World gepland voor de parken van Universal in Orlando, Hollywood en Singapore. De bouw in het Orlando-park werd eind 2020 tijdelijk opgeschort vanwege de aanhoudende pandemie, maar is inmiddels weer hervat. Het is desondanks nog niet duidelijk wanneer Super Nintendo World in deze parken zijn deuren gaat openen.