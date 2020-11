Black Friday bij Albert Heijn: Google Nest Hub, Nest Mini, FIFA 21 en meer

Het is niet alleen Black Friday bij de traditionele retailers, want ook bij de Albert Heijn kun je profiteren van een scherpe aanbiedingen op producten die je normaal gesproken niet snel in de supermarkt zal vinden. Vooral voor klanten met de nodige Air Miles zijn er goede koopjes te scoren.

Er zijn verschillende producten van Google in de aanbieding, waaronder een bundel met de Nest Hub en Chromecast voor €89,99 (€69,99 met 1000 Air Miles) of een Nest Mini met TP-Link kerstverlichtingset voor €59,99 (€49,99 met 500 Air Miles). Verder kunnen gamers aan de slag met FIFA 21 voor €39,99 (€34,99 met 250 Air Miles). De game is speelbaar op de PS4/PS5 en ontvangt in december een update om optimaal gebruik te maken van de next-gen hardware. Een Xbox-versie is helaas niet aanwezig.

Er is ook nog een Acer Crhomebook Spin 311 te koop voor €249,99 (€229 met 1000 AirMiles). Voor de rest gaat het voornamelijk om huishoudelijke producten, zoals een Philips AirFryer, Philips espressomachine, pannen,, tandenborstels en scheerapparaten.