Assassin’s Creed-games komen mogelijk naar Nintendo Switch 2

De Nintendo Switch 2 wordt naar verwachting in 2025 gelanceerd en zal naar verluidt aanzienlijk snellere hardware bevatten. Dit zou het systeem in staat stellen om grafisch intensievere games te draaien. Een van de franchises die mogelijk naar de Switch 2 komt is Assassin’s Creed van Ubisoft.

Assassin’s Creed-games voor Switch 2

Volgens een bekende leaker is Ubisoft van plan om een aantal van zijn recente Assassin’s Creed-games naar de nieuwe console te brengen. Dit zou beginnen met een port van Assassin’s Creed Shadows, de nieuwste game in de reeks die zich afspeelt in het feodale Japan en gepland staat voor een release op 15 november van dit jaar. De Switch 2-versie van deze game zou ergens binnen de eerste zes maanden na de lancering van de console verschijnen.

De leaker meldt verder dat Ubisoft ook van plan is om Assassin’s Creed Mirage, Assassin’s Creed Valhalla, en een bundel van Assassin’s Creed Origins en Assassin’s Creed Odyssey naar de Switch 2 te brengen. De volgorde van deze releases is nog onduidelijk, maar het lijkt waarschijnlijk dat Ubisoft een gestage stroom van titels naar de nieuwe console wil brengen.

De informatie is afkomstig van X-gebruiker Nash Weedle, die in het verleden al vaker juiste informatie heeft gedeeld over Nintendo. Daarnaast is het nieuws over Assassin’s Creed Shadows bevestigd door Necro Felipe, de hoofdredacteur van Universo Nintendo. Hoewel beide bronnen over het algemeen betrouwbaar zijn, hebben ze in het verleden ook weleens onjuiste informatie gedeeld. Daarom is het verstandig om dit nieuws met een korreltje zout te nemen.