‘Nintendo Switch 2 in dockmodus vergelijkbaar met PlayStation 4 Pro’

Volgens het YouTube-kanaal Moore’s Law is Dead zal de prestatie van de Nintendo Switch 2 in dockmodus vergelijkbaar zijn met die van de PlayStation 4 Pro. De verwachting is dat de nieuwe console begint 2025 verschijnt.

Nintendo Switch 2

In een video bevestigt de YouTuber dat de Switch-opvolger hoogstwaarschijnlijk gebruik zal maken van een chip geproduceerd op Samsungs 8nm-proces en naar alle waarschijnlijkheid 12GB aan geheugen zal hebben. Hierbij benadrukt hij dat Nintendo wel degelijk belang hecht aan prestaties, zij het binnen de kaders van hun specifieke doelen voor een consolecyclus.

Eerder werd gesuggereerd dat de Switch 2 qua prestaties niet kan concurreren met Xbox Series S en hij gaat daar in de video en reacties iets dieper op in. “PS4 Pro is een goede manier om de prestaties van de Switch 2 in dockmodus te omschrijven”, schrijft Moore’s Law is Dead. “PS4 Pro zou een betere benadering zijn, maar de Xbox Series S is eigenlijk niet zo verschillend behalve de cpu vanwege het beperkte geheugensysteem.” De YouTuber vergelijkt de prestaties van de cpu met die van de Xbox One X van de vorige generatie van Microsoft.

Over de prestaties van de Switch 2 in handheldmodus meldt de YouTuber dat de beeldkwaliteit en batterijduur waarschijnlijk beter zullen zijn dan die van de Steam Deck van Valve. Het systeem zou ook een lichte vorm van raytracing mogelijk moeten maken maken. De console van Nintendo is naar verluidt 20-30% sneller dan de gpu van de Steam Deck, echter zou de cpu zwakker zijn voor gaming. “Dus nogmaals, als de Steam Deck 720p doet op 40fps, denk ik dat de Switch 720p zal doen met lichte ray tracing op 30fps”, aldus Moore’s Law is Dead.

Nintendo moet de opvolger van de Switch nog officieel aankondigen, maar de verwachting is dat de console begin 2025 wordt uitgebracht. Het systeem stond oorspronkelijk gepland voor dit jaar, maar het Japanse bedrijf zou extra tijd nodig hebben om tekorten te voorkomen en het aanbod van games te verbeteren.