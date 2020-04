Animal Crossing: New Horizons-update verhelpt Platinum Kogane-bug, game terug op voorraad

Animal Crossing New Horizons-update 1.1.4 is uitgebracht door Nintendo. De update brengt veranderingen in de hoeveelheid waarop bepaalde Bunny Day-eieren in de wereld verschijnen en verhelpt de Platinum Kogane-bug.

Animal Crossing: New Horizons-update 1.1.4

Na de 1.1.3-patch van vorige week, waarmee de Bunny Day Balloon-glitch werd opgelost, heeft Nintendo opnieuw een kleine update voor New Horizons vrijgegeven. Deze nieuwe update is bedoeld om een probleem aan te pakken waardoor Rex Kurushima de Platinum Kogane-bug ontving en verschillende items aan verschillende modellen doorgaf.

Daarnaast brengt de nieuwe update de verschijningspercentages van sommige Bunny Day-eieren in evenwicht tijdens het paasevenement, dat inmiddels van start is gegaan en nog tot en met 12 april duurt.

Dit zijn de release notities van deze nieuwe update:

Geef na de update de Platinum Koagane opnieuw door aan Rex en je ontvangt het juiste model.

Tijdens het paasevenement is het verschijningspercentage van bepaalde eieren aangepast tot 11 april 2020.

Eiereren zullen gemakkelijker zijn te verzamelen op eerste paasdag (12 april).

