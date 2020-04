Nieuwe Animal Crossing: New Horizons-update uitgebracht, fysieke versie terug op voorraad

Nintendo heeft een nieuwe update uitgebracht voor Animal Crossing: New Horizons. Update 1.1.3 verhelpt een glitch waardoor ballonnen niet langer in de wereld verschenen. Eerder deze week rolde het Japanse bedrijf al update 1.1.2 uit om verschillende bugs te verhelpen.

Animal Crossing: New Horizons-update 1.1.3

Zoals met de meeste Nintendo-updates het geval is de changelog voor deze update vrij summier en vermeld alleen dat er een oplossing is gevonden voor ballonnen die niet verschijnen onder bepaalde omstandigheden. Na de start van het Bunny Day-evenement in New Horizons zijn er meer ballonnen in het spel verschenen en hebben spelers ze neergeschoten met een katapult om eieren te verzamelen. Een van deze speciale Bunny-eieren kan alleen worden verkregen door ballonnen neer te knallen waaraan cadeautjes zijn bevestigd. Helaas hebben spelers een glitch ontdekt die het verzamelen van eieren bemoeilijkt. Het blijkt dat ballonnen met geschenken niet langer opduiken wanneer een speler meer dan 300 ballonnen heeft neergehaald. Het Bunny Day-evenement duurt nog tot en met 12 april.

