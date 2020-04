Nintendo Switch is vanwege het coronavirus (bijna) overal uitverkocht: hier is nog voorraad

Het enorme succes van Animal Crossing: New Horizons en de uitbraak van het coronavirus hebben de Nintendo Switch-console schaars gemaakt. Bij veel retailers is de console uitverkocht, maar het is niet helemaal onmogelijk om er nu een te vinden. Hier zijn de Nintendo Switch- en Nintendo Lite-console nog steeds beschikbaar.

We streven ernaar onze lezers te helpen de beste deals te vinden voor de Nintendo Switch en we kiezen zorgvuldig en onafhankelijk wat we behandelen. De prijzen, details en beschikbaarheid van de producten en deals in dit bericht kunnen op elk moment worden gewijzigd. Controleer daarom eerst of ze nog steeds van kracht zijn voordat je een aankoop doet.

Update 01-04 (18:20) → Weer te bestellen bij Amazon Nederland in grijs en neon (blauw/rood). Staar je niet blind op de uiterlijke verzenddatum, want we zien aan onze cijfers dat er dagelijks nog een groot aantal Switch-consoles door Amazon worden uitgeleverd.

Update 28-3 (15:51) → Op dit moment is de console bij Bol.com direct leverbaar voor 329 euro in de kleuren grijs en neon. Er zijn vermoedelijk slechts een aantal exemplaren beschikbaar en het is daarom verstandig om niet te lang te wachten. Bij Intertoys en Wehkamp is alleen het grijze model nog beschikbaar.

Update 27-3 (11:09) → Nu op voorraad bij Game Mania voor €359. Met Carry & Protect Bag voor Nintendo Switch van Steelplay, Tempered Glass Screen Protector van Steelplay en een USB-C kabel van 3 meter + adapter.

Overige Switch-deals:

Mocht je niet langer kunnen of willen wachten, kijk dan eens naar de Nintendo Switch Lite. Deze versie is meer dan 100 euro goedkoper en geeft je toegang tot dezelfde games. Het belangrijkste verschil tussen de twee consoles is dat de Switch Lite niet kan worden aangesloten op de televisie. Dit is een beperking van de hardware en deze functie kan niet worden toegevoegd door een los dockkingstation aan te schaffen. De Nintendo Switch Lite is beschikbaar bij Bol.com en Intertoys.

Vanwege de schaarste moet er rekening worden gehouden met hogere prijzen. Verschillende retailers hebben al prijzen gehanteerd van boven de 400 euro, terwijl de Switch vorige maand nog voor iets meer dan 300 euro werd aangeboden. We verwachten overigens dat deze situatie nog enkele weken zal aanhouden en dat de beschikbaarheid eind april/begin mei weer enigszins acceptabel is. Dat heeft niet alleen te maken met de vraag, maar ook met de productie die een tijdlang in China heeft stilgelegen.