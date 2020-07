Google wil accuduur bij gebruik van Chrome verbeteren

Chrome is de populairste browser van dit moment, maar gebruikers klagen al jarenlang over de accuduur, met name op macOS. Het goede nieuws is dat Google van plan is om deze langdurige problemen eindelijk aan te pakken.

Langere accuduur met Chrome

In gesprek met The Wall Street Journal heeft Google uitgelegd hoe het dit gaat bewerkstelligen. Chrome gaat door middel van ‘tab throttling’ betere prioriteit geven aan actieve tabbladen en ook zullen tabbladen die op de achtergrond zijn geopend efficiënter worden gebruikt. Dit heeft volgens Google een enorme impact op de prestaties en accuduur. Het bedrijf heeft naar eigen zeggen al vroege test uitgevoerd op MacBooks.

“Dit is een voortdurende investering in verbeteringen op het gebied van snelheid, prestaties en accuduur”, zegt Max Christoff, directeur van Chrome Engineering. Chrome is eerder bekritiseerd vanwege slecht gebruik van RAM, leegraken van de accu en privacykwesties.

In mei heeft Google plannen opgesteld om de efficiëntie van Chrome te verbeteren door advertenties die veel van de hardware eisen te blokkeren. Chrome wil ook de resources beperken die een advertentie kan gebruiken voordat de gebruiker er interactie mee heeft. Daarnaast wordt Chrome binnenkort bijgewerkt met nieuwe optimalisatie waarmee de meest prestatiekritische onderdelen van de browser nog sneller kunnen werken.

Google experimenteert momenteel met de wijzigingen met de bedoeling om de optimalisaties en verbeteringen voor Chrome eind augustus vrij te geven.

