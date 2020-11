Gebruikers klagen over Bluetooth-problemen met M1 MacBook- en Mac Mini-modellen

Een aantal bezitters van de nieuwe Mac-modellen met de Apple M1-soc ervaren problemen met Bluetooth-connectiviteit. De klachten variëren van het af en toe verbreken van de verbinding tot het niet kunnen koppelen met een apparaat.

Apple M1

Verschillende gebruikers met een M1 MacBook Air-, M1 MacBook Pro 13-inch en M1 Mac ondervinden op willekeurige momenten problemen met accessoires van derden, zoals koptelefoons, muizen, toetsenborden, en Apple-producten, waaronder AirPods, Magic Keyboard en de Magic Mouse. Op Reddit zijn de klachten terug te vinden en de Mac Mini-bezitters lijken vooralsnog het zwaarste getroffen te worden. Daar is een goede reden voor, omdat dit systeem in veel gevallen afhankelijk is van een draadloze muis en toetsenbord.

Het is momenteel nog onduidelijk of het probleem kan worden opgelost met een software-update of dat het te maken heeft met de hardware. Een gebruiker die van Apple een vervangend systeem heeft ontvangen claimt dat het probleem daarmee niet werd verholpen. Een Bluetooth-dongle is vooralsnog de enige manier om Bluetooth-apparaten te koppelen zonder problemen.

Apple heeft nog niet gereageerd op de klachten met de Mac M1-modellen.