Kuo: Apple komt met nieuwe 8,5- en 10,8-inch iPad-modellen

In de tweede helft van 2020 verwacht de doorgaans betrouwbare analist Ming-Chi Kuo dat Apple een nieuwe 10,8-inch iPad gaat onthullen, gevolgd door een 8,5-inch iPad in de eerste helft van 2021. Over de specificaties van beide modellen is nog geen informatie beschikbaar.

Nieuwe iPads in aantocht

Kuo claimt dat het 8,5-inch model een nieuwe iPad Mini zal zijn, terwijl het nog onduidelijk is of het 10,8-inch model een nieuwe versie gaat worden van de 10,2-inch iPad of de 10,5-inch iPad Air. Apple introduceerde in maart 2019 de laatste iPad Mini-update met een A12 Bionic-soc, een verbeterde camera aan de voorzijde en Apple Pencil-ondersteuning.

In tegenstelling tot de nieuwe iPhone 12-modellen zullen beide iPad-modellen worden geleverd met een nieuwe 20W-lader. Wat iPhones betreft, verwacht Kuo dat de 20W-lader beschikbaar zal zijn als een optioneel accessoire, wat betekent dat iPhone 12-modellen geen oplader in de doos zullen hebben. EarPods worden eveneens niet in de doos verwacht.

